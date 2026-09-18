El chavismo y la oposición continúan el segundo ciclo del diálogo

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición reanudaron este viernes, 18 de septiembre de 2026, el segundo ciclo de negociaciones respaldadas por Estados Unidos. Las conversaciones se desarrollan en el hotel Meliá Caracas, con acceso limitado para fotógrafos y sin declaraciones previstas ante los medios.

La delegación oficialista está encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. El grupo opositor es liderado por Dinorah Figuera. Según informó EFE, las partes buscan avanzar en acuerdos sobre garantías civiles y políticas, libertad de expresión y reformas institucionales.

No se ha precisado cuánto durará esta nueva etapa del diálogo. Sin embargo, ambas delegaciones prevén continuar el tratamiento de los asuntos judiciales discutidos durante la primera ronda, celebrada entre el 6 y el 12 de agosto.

Oposición impulsa renovación del TSJ

La delegación opositora anunció el inicio formal del procedimiento para designar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Calificó la medida como un paso fundamental para transformar el sistema judicial.

El grupo de Figuera señaló en X que seguirá trabajando para alcanzar acuerdos que fortalezcan el Estado de derecho. También pidió recuperar instituciones al servicio de la Constitución y de los derechos ciudadanos.

La renovación del TSJ forma parte de uno de los acuerdos alcanzados durante la primera ronda. EFE recordó que diversos sectores cuestionan la independencia de los jueces actuales y los acusan de favorecer al Gobierno.

Oro, relaciones exteriores y derechos humanos

Las partes también avanzan en un acuerdo para transferir reservas de oro venezolanas, valoradas en 4 000 millones de dólares. Los fondos pasarían del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal del Banco de Nueva York, según adelantó el Financial Times.

El recurso sería destinado a atender a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio. Además, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con el encargado de negocios británico, Colin Dick.

Caracas y Londres acordaron elevar el nivel de sus relaciones diplomáticas. Reino Unido expresó satisfacción por las conversaciones y sus avances, indicó EFE.

Rodríguez también recibió a representantes de Human Rights Watch. Por su parte, Provea pidió garantizar la independencia de los poderes públicos para lograr estabilidad nacional.

Con información de EFE

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