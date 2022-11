¿Qué pasará con las cervezas que no se vendieron en Qatar?

La venta de bebidas alcohólicas quedó prohibida en el interior de los recintos deportivos durante el Mundial de fútbol en Qatar 2022, así lo anunciaron las autoridades qataríes el pasado viernes 18 de noviembre de 2022.

Debido a la noticia, una compañía de cervezas compartió en su cuenta oficial de Twitter que todas las cervezas que tenían previsto vender dentro de los recintos deportivos se irán hacia un nuevo destinatario.

La medida tomada a tan solo dos días antes de inaugurarse uno de los eventos deportivos más importantes del mundo golpeó tanto a la FIFA como a las marcas de cerveza patrocinadoras del certamen, como es Budweiser.

La compañía cervecera había llegado a un acuerdo millonario con la organización del Mundial en Qatar, sin embargo, tras la noticia la empresa se vería afectada notoriamente al no comercializar sus productos.

El diario británico The Sun contó que la medida tomada en Qatar, le costará a la FIFA unos 40 millones de euros (casi USD 41 millones). Ante esas restricciones, la compañía cervecera emitió un tuit con una fotografía donde muestran las miles de cervezas embodegadas.

“Nuevo día, nuevo tweet”, empezaron en el tuit. Budweiser anunció que toda esa cantidad de cerveza que estaba prevista comercializarla en el Mundial ahora le pertencerá al país ganador del Mundial, que el 18 de diciembre se conocerá cuál es.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1