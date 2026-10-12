Cataratas del Iguazú cierran sus circuitos por la crecida del río

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las Cataratas del Iguazú, en el lado argentino, cerraron preventivamente sus circuitos turísticos debido al aumento del caudal del río Iguazú. La medida busca proteger a los visitantes y al personal del parque ante el riesgo generado por las intensas lluvias.

El Parque Nacional Iguazú comunicó la decisión a las agencias de turismo este lunes. El caudal superó los 11 millones de litros por segundo y las previsiones apuntan a que continuará aumentando.

Cierre preventivo en las Cataratas del Iguazú

La posibilidad de cerrar los recorridos se analizaba desde el domingo, debido al rápido incremento del nivel del río. Según informó Diario Primera Línea, las autoridades evaluarán las condiciones durante la jornada para determinar cuándo podrán reabrirse los circuitos.

Los recorridos Superior e Inferior del lado argentino pueden recibir visitantes de forma segura hasta que el caudal alcance los 11 000 metros cúbicos por segundo. Cuando se supera ese umbral, aumentan los riesgos para turistas y trabajadores.

Por este motivo, las autoridades optaron por suspender temporalmente el acceso a los atractivos. La reapertura dependerá de la evolución del río y de las evaluaciones de seguridad.

El fenómeno de El Niño influye en la crecida

La crecida extraordinaria estaba prevista por los pronósticos climáticos. Aunque el pico se esperaba inicialmente para septiembre, la intensificación del fenómeno de El Niño a comienzos de octubre modificó las previsiones.

Diario Primera Línea señaló que las lluvias persistentes podrían prolongar el aumento del caudal durante varios días. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades responsables de la seguridad del parque.

Garganta del Diablo permanece bajo prevención

Las medidas preventivas también alcanzaron al circuito Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las cataratas.

En agosto, el Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria comenzaron a desmontar las estructuras de este recorrido. El objetivo era evitar daños ante la crecida prevista del río.

Según Diario Primera Línea, las decisiones responden a los pronósticos relacionados con El Niño y a la necesidad de preservar las instalaciones turísticas.

Mientras continúen las lluvias, las autoridades mantendrán el seguimiento del caudal antes de autorizar el regreso de los visitantes.

Con información de EFE

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