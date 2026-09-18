Carlos III se pronuncia sobre adelanto del libro del hermano de Diana de Gales

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El rey Carlos III respondió al adelanto de las memorias de Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, sobre una supuesta conversación entre ambos tras la muerte de la princesa.

El Palacio de Buckingham señaló que el monarca considera que el duelo por la pérdida de un hermano puede afectar el juicio y la memoria con el paso de los años. La institución recordó que normalmente no comenta publicaciones de libros, indicó EFE el miércoles, 16 de septiembre de 2026.

Según EFE, la reacción se produjo después de que Daily Mail difundiera un fragmento de Swan Song: Diana, my sister. El libro será publicado el próximo martes, 22 de septiembre.

Charles Spencer recuerda una llamada con Carlos

En sus memorias, Spencer relata una conversación telefónica que habría mantenido con el entonces príncipe Carlos después de la muerte de Diana.

Según su versión, Carlos le habría dicho: “No se preocupe, la olvidaremos muy pronto”. Spencer afirma que recibió la llamada después de expresar su oposición a que Guillermo y Enrique encabezaran el cortejo fúnebre de su madre.

Los príncipes tenían entonces 15 y 12 años, respectivamente. Spencer asegura que su excuñado reaccionó con enojo durante la conversación.

El hermano de Diana también sostiene que interpretó aquellas palabras como una muestra de desprecio hacia la princesa y hacia el impacto internacional de su muerte.

Memorias de Diana llegan entre polémicas

Spencer afirma que no podía creer lo que estaba escuchando y terminó la llamada. El fragmento difundido concluye en ese punto.

EFE señaló que Daily Mail prevé publicar nuevos extractos durante los próximos días. Estos incluirían otras afirmaciones sobre el matrimonio de Diana y Carlos y las consecuencias de la muerte de la princesa.

El lanzamiento del libro también quedó rodeado por un incidente en Países Bajos. Según el tabloide británico, cuatro ejemplares fueron robados de un camión pese a las medidas de seguridad adoptadas para evitar filtraciones.

La publicación llega después del reciente regreso al Reino Unido del príncipe Enrique y Meghan Markle. Según EFE, ese viaje también generó una amplia atención mediática en el país.

Con información de EFE

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