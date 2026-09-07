El rey Carlos III fija su postura sobre Enrique y Meghan tras su regreso a Reino Unido

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El rey británico Carlos III confirmó que su hijo Enrique y Meghan Markle mantienen su condición de miembros no activos de la familia real. La aclaración llega después del regreso de la pareja al Reino Unido, tras seis años viviendo en California.

Una carta emitida bajo instrucciones del monarca señala que no habrá cambios en el estatus de los duques de Sussex. Tampoco podrán utilizar los tratamientos de Su Alteza Real. Según EFE, el documento recuerda que ambos optaron por una mayor independencia financiera y privacidad.

Enrique y Meghan mantienen su estatus fuera de la Corona

Carlos III sostuvo que Enrique y Meghan son ciudadanos privados mientras residan en Reino Unido. Sus actividades comerciales y benéficas continuarán de forma independiente.

El denominado Acuerdo de Sandringham, que formalizó su salida como miembros activos de la familia real en 2020, permanece vigente. EFE tuvo acceso al documento que confirma esta situación.

La decisión también implica que cualquier comunicación oficial relacionada con la pareja deberá gestionarse mediante su propia oficina. El Palacio de Buckingham no asumirá esas funciones.

Los Sussex regresan al Reino Unido

Enrique y Meghan regresaron el 26 de agosto junto a sus hijos, Archie y Lilibet. La familia se instaló nuevamente en Reino Unido después de años de residencia en Estados Unidos.

Sus hijos ya fueron matriculados en un colegio británico. Además, medios locales señalan que la pareja analiza mudarse a los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra.

La seguridad sigue siendo un punto de conflicto

El regreso también mantiene abierta una disputa sobre la seguridad de la familia. Enrique busca definir qué nivel de protección financiada con fondos públicos corresponde a los Sussex.

El príncipe perdió una batalla legal relacionada con este asunto. Mientras tanto, su relación con Carlos III parece mantener cierta cercanía privada, aunque sin cambios en su posición dentro de la monarquía.

El último encuentro entre el rey y los Sussex ocurrió en julio, en la residencia de Highgrove. EFE señala que aquella reunión se produjo de manera privada.

Con información de EFE

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