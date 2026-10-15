California lidera un simulacro mundial para prepararse ante un terremoto

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

California encabeza este jueves 15 de octubre de 2026 un simulacro mundial para preparar a millones de personas ante un terremoto de gran magnitud. La iniciativa promueve tres acciones esenciales: agacharse, cubrirse y sujetarse. El ejercicio cobra relevancia por la actividad sísmica registrada en distintas regiones del mundo.

California activa un simulacro ante el riesgo de terremotos

Unos 10,7 millones de estudiantes y trabajadores se registraron para participar en el ‘Great California ShakeOut’, una iniciativa que se desarrolla desde 2009. Según informó EFE, el entrenamiento busca reforzar la preparación de la población ante posibles movimientos telúricos.

José Lara, responsable de Riesgos Sísmicos de la Agencia de Servicios de Emergencia de California (CAL OES), explicó que el estado tiene cientos de fallas geológicas. Aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un gran terremoto, la preparación puede reducir los riesgos.

En el sur de California se registran unos 10 000 sismos al año, la mayoría imperceptibles. Además, investigadores han detectado una elevada tensión tectónica en sectores de los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto.

El simulador reproduce un terremoto de magnitud 7

Como parte de la jornada, CAL OES utiliza un simulador que reproduce movimientos equivalentes a un terremoto de magnitud 7. La experiencia busca demostrar la dificultad de mantenerse en pie durante un evento de esa intensidad.

EFE comprobó que los participantes deben permanecer sentados y sujetos a un soporte durante la prueba. Brian Perdomo, uno de los trabajadores que experimentó el simulador, reconoció que el ejercicio le permitió comprender mejor los riesgos de un sismo real.

Las autoridades también recomiendan almacenar provisiones para al menos tres días, mantener dinero en efectivo y disponer de ropa de repuesto.

Más de 70 millones de personas participan en el simulacro mundial

El ejercicio reúne a participantes de Estados Unidos y otros países. Según las cifras difundidas, más de 19 millones de estadounidenses se inscribieron, mientras que otros 50 millones lo hicieron en el extranjero.

México registra la mayor participación internacional, con más de 34 millones de inscritos. Costa Rica también destaca, con más de 1,1 millones.

En Venezuela, Colombia y Panamá, la participación es menor. Sin embargo, el objetivo común es fortalecer la prevención y enseñar cómo actuar ante un terremoto.

Con información de EFE

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