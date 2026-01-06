Brigitte Macron refuerza su lucha contra el ciberacoso tras histórica condena

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Brigitte Macron dio un paso firme en su lucha contra el ciberacoso tras conocerse la condena judicial contra las personas que difundieron bulos sobre su identidad de género.

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Brigitte Macron refuerza su lucha contra el ciberacoso

Un tribunal de París sentenció a ocho hombres y dos mujeres a penas de hasta seis meses de prisión por propagar el falso rumor de que la primera dama francesa había nacido hombre, una campaña de desinformación que se viralizó en redes sociales y plataformas digitales, según informó El Mundo.

Además de las condenas penales, la Justicia francesa ordenó que los implicados paguen una indemnización conjunta de 10 000 euros (10 800 dólares) a Brigitte Macron por daños morales.

El fallo judicial supone un precedente relevante en Francia frente a la difusión de noticias falsas y discursos de odio en internet, un fenómeno que afecta de forma creciente a figuras públicas, pero también a ciudadanos anónimos, especialmente jóvenes, destaca El Mundo.

Brigitte Macron llevó el caso en Francia y Estados Unidos

La esposa del presidente Emmanuel Macron ha sido contundente al explicar por qué decidió llevar el caso a los tribunales, tanto en Francia como en Estados Unidos. “Estoy al lado de los adolescentes que luchan contra el ciberacoso, y si no doy ejemplo será difícil”, declaró Brigitte Macron, al justificar las acciones legales emprendidas contra quienes impulsaron la campaña de difamación.

Entre ellos figura la influencer estadounidense Candace Owens, señalada como una de las principales promotoras de los bulos, recoge El Mundo.

El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad penal en redes sociales y la necesidad de proteger a las víctimas del acoso digital. Expertos en derecho y comunicación consideran que la sentencia envía un mensaje claro, la libertad de expresión no ampara la difamación ni la difusión de falsedades que vulneran la dignidad personal.

Con esta victoria judicial, Brigitte Macron refuerza su compromiso público contra el ciberacoso y se posiciona como una voz activa en la defensa de quienes sufren violencia digital, subrayando la importancia de actuar legalmente para frenar el impacto de la desinformación en la sociedad.

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Con información de EFE