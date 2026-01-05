Francia impone penas de cárcel a 10 personas por ciberacoso a esposa de Emmanuel Macron

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Tribunal Correccional de París condenó este lunes, 5 de enero de 2025, a los 10 acusados de ciberacosar a la esposa del presidente de Francia, Brigitte Macron, a penas de entre cuatro y ocho meses de cárcel.

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Francia impone penas de cárcel

Las penas solo deberán cumplirse de forma efectiva en caso de reincidencia, salvo uno de los procesados que ingresará en prisión por no haberse presentado al juicio, informó EFE.

Además de las penas privativas de libertad, los jueces ordenaron que los condenados indemnicen de manera solidaria a la esposa del presidente Emmanuel Macron con 10 000 euros (11 700 dólares) por daños morales y otros 600 euros (700 dólares) por costas judiciales.

La sentencia en Francia contempla realizar cursos de sensibilización

La sentencia también contempla la obligación de realizar cursos de sensibilización sobre el respeto a las personas en línea y la prevención del ciberacoso, con una duración de uno o dos días, que deberán costear los propios implicados, según precisó EFE.

El tribunal impuso igualmente sanciones complementarias, entre ellas la prohibición de presentarse como candidatos a cualquier elección durante dos años. A cuatro de los condenados se les suspendió además durante seis meses el acceso a las cuentas en línea que utilizaron para acosar a Brigitte Macron.

Los acusados difundieron bulos y mensajes maliciosos en los que afirmaban falsamente que la primera dama había nacido hombre y realizaban comentarios ofensivos sobre la diferencia de edad de 24 años con el presidente francés.

Los condenados tienen edades comprendidas entre los 41 y los 65 años y perfiles profesionales diversos, desde una vidente y un corredor de bolsa hasta un cargo electo local, un escritor y un galerista, detalló EFE.

Durante la lectura de la sentencia, a la que solo acudieron dos de los encausados, el presidente del tribunal subrayó que quedó demostrado que los mensajes fueron publicados de forma voluntaria y con intención de perjudicar a la denunciante, causando un impacto negativo en su salud y en su entorno familiar, especialmente en sus nietos.

Tras conocerse el fallo, algunos condenados criticaron la decisión judicial y denunciaron una supuesta amenaza a la libertad de expresión, una postura que fue rechazada por la corte al considerar probada la existencia de un acoso masivo y deliberado.

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Con información de EFE