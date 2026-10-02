Banda iraní cancela concierto tras veto a sus instrumentistas mujeres

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La banda iraní Lian canceló un concierto en Ahvaz después de que las autoridades prohibieran que sus instrumentistas mujeres subieran al escenario. La decisión generó una nueva polémica sobre las restricciones que enfrentan las artistas en Irán.

Mujeres artistas quedan fuera del escenario

El líder de Lian, Mohsen Sharifian, denunció la medida en Instagram. Según explicó, las autoridades exigieron al productor del espectáculo que ninguna mujer, fuera instrumentista o cantante, participara en el escenario.

“Las instrumentistas del grupo Lian son miembros inseparables de esta familia musical”, afirmó Sharifian, citado por EFE. El músico rechazó su exclusión y defendió el derecho de las mujeres a participar en las presentaciones.

El concierto estaba previsto entre el 3 y el 6 de octubre de 2026 en Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán. Tras la prohibición, Sharifian anunció la cancelación del espectáculo.

Lian cancela su concierto en Irán

La banda Lian fue fundada en 1993 y combina música folclórica iraní con diferentes tradiciones musicales. El grupo también ha realizado presentaciones en otras ciudades de Irán y en distintos países.

Entre sus integrantes están dos mujeres. Una de ellas es Liana Sharifian, hija del líder del grupo e intérprete de gaita. También participa Bita Gorbanzadeh, especialista en instrumentos de percusión.

De acuerdo con EFE, es la primera vez que Lian enfrenta una restricción que impide directamente la participación de sus dos instrumentistas mujeres.

Restricciones a mujeres artistas continúan

El caso ocurre mientras otras artistas iraníes también enfrentan restricciones para actuar públicamente. En los últimos años, varios conciertos fueron suspendidos por la presencia de mujeres en las orquestas.

EFE recordó además el caso de la cantante Parastoo Ahmadi. Un tribunal de apelación confirmó recientemente una condena de 74 latigazos y dos años de prohibición para cantar y salir del país.

Las restricciones forman parte de un sistema de normas que limita la participación pública de las mujeres en actividades artísticas y establece reglas sobre vestimenta y otras áreas de su vida.

Con información de EFE

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