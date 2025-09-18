El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este jueves, 18 de septiembre de 2025, el despliegue de aviones F-35B Lightning II en Puerto Rico, dentro de un operativo militar orientado a combatir el narcotráfico en la región.

El anuncio fue difundido en un comunicado oficial a través de la red social X, donde la institución militar enfatizó que los combatientes estadounidenses “son los mejores del mundo, y nuestros enemigos lo saben”.

Cinco aeronaves aterrizaron en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre

De acuerdo con el portal CB24, al menos cinco aeronaves aterrizaron en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, ubicado en Ceiba, en el noreste de Puerto Rico, en instalaciones que funcionaron anteriormente como la base naval Roosevelt Roads.

Junto con los cazas, también se registró la llegada de un Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas, que transportó equipo adicional para las maniobras

El Comando Sur de Estados Unidos difundió un video en el que se observa a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines realizar ejercicios militares en diferentes escenarios del Caribe.

CB24 detalló que estas prácticas incluyen simulacros de desembarco anfibio, operaciones con botes y tanques, así como entrenamientos de tiro en aire y tierra, lo que evidencia la magnitud del despliegue.

La presencia de los F-35B refuerza la capacidad de proyección militar de Washington en la región y envía un mensaje de poder frente a organizaciones criminales transnacionales.

Según los portavoces del Comando Sur, las maniobras tienen como finalidad apoyar las prioridades regionales de Estados Unidos, con énfasis en la lucha antidroga y antiterrorista en América Latina.

Los despliegues de los aviones F-35B forman parte de una operación antidroga

CB24 remarcó que este tipo de despliegues no son aislados, sino que forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la cooperación en seguridad con gobiernos del Caribe y América Central. La llegada de los F-35B a Puerto Rico se interpreta como un esfuerzo por consolidar la influencia estadounidense en un territorio clave frente a rutas de contrabando de estupefacientes.

Las imágenes de los ejercicios suscitan comentarios en la esfera internacional sobre el impacto de esta presencia militar en el equilibrio regional. Analistas advierten que, aunque el objetivo declarado es la lucha contra el narcotráfico, el despliegue también responde a intereses estratégicos más amplios de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

