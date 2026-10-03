Avión extraviado en Estados Unidos cayó más de 12 000 pies antes de desaparecer

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Un avión ambulancia Gulfstream G100, desaparecido este sábado 3 de octubre frente a las costas de Nantucket, Massachusetts, perdió más de 12 000 pies de altura —unos 3 650 metros— en apenas tres minutos antes de que se perdiera el contacto con la aeronave.

El jet realizaba un vuelo médico desde Bermudas hacia Boston con seis personas a bordo.

La aeronave, operada por la compañía canadiense Latitude Air Ambulance, transportaba a dos pilotos, dos integrantes del personal médico, un paciente y un familiar. Los cuatro miembros de la tripulación son canadienses, mientras que los otros dos ocupantes son ciudadanos de Bermudas.

Gulfstream perdió altura antes de desaparecer

Los datos disponibles sobre el vuelo del Gulfstream G100 muestran que el avión descendió rápidamente cuando se aproximaba a la costa estadounidense. Según información de seguimiento aéreo citada por medios estadounidenses, pasó de unos 23.500 pies a aproximadamente 11.000 pies en tres minutos, desde alrededor de la 01:04.

El avión ambulancia de Latitude Air Ambulance había partido del Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en Bermudas, y tenía como destino el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una alerta de búsqueda y rescate alrededor de la 01:20, después de perder contacto con la aeronave.

La situación generó preocupación durante los últimos minutos del vuelo. Una grabación de las comunicaciones aéreas difundida por medios locales recoge intercambios entre los controladores y la aeronave durante una emergencia. El avión finalmente no llegó al aeropuerto de Boston como estaba previsto.

Guardia Costera busca el avión cerca de Nantucket

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un amplio operativo para localizar el avión desaparecido frente a Nantucket. En las tareas participan medios aéreos y marítimos, entre ellos un helicóptero, aviones, una embarcación de respuesta y un cúter de la Guardia Costera.

La búsqueda se concentra en aguas del Atlántico próximas a Nantucket, después de que la FAA reportara la pérdida de contacto durante la madrugada. La Guardia Costera confirmó que el Gulfstream G100 llevaba seis personas y que viajaba desde Bermudas hacia Boston.

Bermudas sigue de cerca las labores de rescate

El primer ministro de Bermudas, David Burt, expresó su preocupación por los ocupantes del avión ambulancia desaparecido y señaló que las autoridades de su país mantienen contacto con los organismos involucrados en las labores de búsqueda.

Canadá también sigue el operativo. El ministro de Transporte canadiense, Steven MacKinnon, confirmó que cuatro ciudadanos de ese país se encontraban a bordo y señaló que Transport Canada permanece en coordinación con las autoridades mientras continúa la búsqueda frente a Massachusetts.

Elaborado con información de EFE

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