Australia impone ley histórica y restringe redes sociales a menores de 16 años

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Miles de adolescentes australianos se quedaron este miércoles, 10 de diciembre de 2025, sin acceso a varias redes sociales tras la entrada en vigor de la pionera ley que prohíbe la participación en algunas plataformas a menores de 16 años. Es una una medida sin precedentes, que Camberra definió como “uno de los mayores cambios sociales y culturales” de las pasadas décadas.

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Australia impone ley a menores de 16 años

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, confirmó que más de 200 000 cuentas de TikTok fueron desactivadas desde la medianoche y anticipó que la cifra aumentará en los próximos días. Las autoridades exigirán reportes mensuales a todas las plataformas para verificar el cumplimiento de la medida.

La legislación obliga a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, Twitch y Kick a demostrar que toman “medidas razonables” para identificar y desactivar perfiles de menores de edad.

En Australia WhatsApp o Messenger son las alternativas para muchos jóvenes

Aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Messenger quedan excluidas y se han convertido en alternativas para muchos jóvenes.

Julie Inman-Grant, comisionada de Seguridad Electrónica (eSafety), explicó que la norma busca reducir riesgos como el ciberacoso o la exposición a contenidos inapropiados.

También señaló que la verificación de edad será gradual y que las plataformas que incumplan podrían enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos.

El primer ministro, Anthony Albanese, describió la norma como un avance “histórico” impulsado por familias afectadas por el impacto negativo del uso temprano de redes sociales. Aseguró que Australia se posiciona “a la vanguardia mundial” y que otros países observan el modelo para replicarlo, indicó EFE.

La entrada en vigor de la ley disparó el uso de aplicaciones alternativas como Lemon8, Yope y Coverstar, algunas de las cuales ya anunciaron que adoptarán también límites de edad.

Organizaciones juveniles, sin embargo, alertaron que la restricción podría afectar a adolescentes que dependen de las redes para mantener vínculos sociales o culturales, especialmente en comunidades vulnerables, según reportó EFE.

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Con información de EFE