Australia se prepara para la entrada en vigor de la ley que impedirá a los menores de 16 años tener cuentas en las principales redes sociales, una medida que el Gobierno presenta como un paso decisivo para proteger su salud mental, y que abre un debate sobre sus posibles riesgos.

Australia consideró medidas razonables para identificar y desactivar cuentas de usuarios

La normativa, aprobada tras meses de deliberaciones, entra en vigor mañana. Esta exige a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube demostrar que aplican medidas para identificar y desactivar cuentas de menores.

La ley es considerada pionera por trasladar la responsabilidad directamente a las plataformas digitales. Las compañías podrán enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos si incumplen la norma.

El Ejecutivo sostiene que los adolescentes sufren presión creciente en los entornos digitales. La exposición temprana a las redes puede agravar problemas de ansiedad o aislamiento escolar. Entre los riesgos señalados están el ciberacoso, el “grooming” y el acceso a contenidos violentos. Para las autoridades, el veto establece un marco claro en un ámbito poco regulado.

El debate también incluyó testimonios de padres que perdieron a sus hijos por problemas derivados del acoso en línea. Estas familias participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno. Algunos colectivos advierten que la prohibición puede aislar a jóvenes vulnerables. Para muchos, las redes son su principal vínculo con comunidades de apoyo.

Informe de ONU Juventud Australia cuestiona la eficacia del veto

Un informe de ONU Juventud Australia, citado por varios medios, cuestiona la eficacia del veto. El documento alerta de efectos contraproducentes en adolescentes de zonas remotas o en situaciones de riesgo. Expertos digitales señalan que los menores podrían eludir los controles. Podrían usar identidades falsas o dispositivos ajenos.

Meta comenzó a desactivar cuentas de menores el 4 de diciembre de 2025. La compañía propuso un sistema de verificación más uniforme y respetuoso con la privacidad, según EFE.

YouTube y Snapchat también reforzarán sus controles de edad. Estas plataformas admiten fallos técnicos que podrían permitir errores en la detección.

El Gobierno afirma que las empresas poseen herramientas suficientes para estimar la edad de los usuarios. También descarta un sistema universal de verificación por privacidad.

