Assange denuncia a la Fundación Nobel tras premio a María Corina Machado

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó este miércoles, 17 de diciembre de 2025, una denuncia penal en Estocolmo contra la Fundación Nobel por facilitar supuestamente la comisión de crímenes de guerra al haber otorgado el Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

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Assange se refirió a la Fundación Nobel

Según un comunicado difundido por la organización de Assange, la denuncia señala a unas 30 personas vinculadas con la Fundación, a quienes atribuye supuestos delitos de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y financiación del crimen de agresión.

Entre los mencionados figuran la presidenta de la Fundación Nobel, Astrid Söderbergh Widding, y la directora ejecutiva, Hanna Stjärne, de acuerdo con EFE.

La organización sostiene que, al conceder el galardón a Machado, la Fundación Nobel habría convertido “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”.

Assange afirma que Machado alentó la escalada militar en Estados Unidos

Esto en contravención de lo dispuesto en el testamento de Alfred Nobel, que establece que el premio debe reconocer a quienes trabajen por la fraternidad entre las naciones. Assange argumenta que la dirigente venezolana sería “categóricamente inelegible” para el Nobel de la Paz por, según afirma, haber alentado una escalada militar de Estados Unidos.

En la denuncia se incluyen como prueba diversas declaraciones atribuidas a Machado, en las que, según Assange, habría instado a Washington a intervenir militarmente en Venezuela y justificado acciones estadounidenses contra barcos civiles frente a las costas del país caribeño.

En este contexto, el desembolso pendiente del premio, equivalente a unos 11 millones de coronas suecas, podría constituir un delito de apropiación indebida grave, siempre según la acusación recogida por EFE.

Por ello, Assange solicitó a las autoridades suecas congelar la transferencia del premio monetario, exigir la devolución de la medalla e investigar a la Fundación Nobel por los presuntos delitos señalados.

Machado se encuentra actualmente en Noruega, donde participó en diversos actos oficiales tras no poder llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel, celebrada a mediados de diciembre en Oslo.

Enlace externo: María Corina Machado

Con información de EFE