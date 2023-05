Argentinos opinan en contra de la dolarización, al ver el caso ecuatoriano

La dolarización en Argentina no es una opción según economistas e investigadores. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com

La dolarización en Ecuador ocurrió hace 23 años y contó con el asesoramiento técnico de argentinos Jorge Vasconcelos y Guillermo Mondino, quienes ahora opinan que no sería óptimo aplicarlo en Argentina. Así lo publicó el diario El Clarín el 29 de abril de 2023.

Ambos son investigadores del Ieral, la Fundación Mediterránea y economistas. Ellos aconsejan no tomar ese camino al que consideran muy riesgoso. “Técnicamente, en Ecuador había otras opciones y la dolarización no fue la mejor”, reconoce Vasconcelos.

La adopción del dólar en ese país fue traumática. Tras el anuncio, la cotización de la divisa saltó de 7 000 sucres a 19 000 en una semana y los ahorristas recibieron un bono a 5 años por sus depósitos bancarios.

Aquel año, la inflación ecuatoriana escaló al 95,5%, pero luego bajó y hoy “la mayoría de la población no quiere salir de ese esquema”, señala Ángel Maridueña, economista ecuatoriano y profesor titular de la Universidad de Milagro.

Economistas razonan sobre la dolarización

Según Mondino, hoy catedrático de la Universidad de Columbia y asesor externo de países y fondos de inversión, la dolarización se decidió “entre gallos y medianoche” y sirvió “para estabilizar los precios”. No obstante, aclara que en una economía dependiente de sus exportaciones petroleras, “si el precio del barril baja, el país se empobrece”.

Ambos expertos reiteran que Ecuador depende de su comercio exterior para el ingreso de divisas, lo que les perjudica para la economía.

Maridueña recuerda que el mayor costo de la dolarización recayó en la gente, que reconvirtió sus ingresos en sucre (el 70% del circulante) a una tasa de reconversión muy alta por la devaluación. La población también afrontó la postergación del pago de sus depósitos bancarios a 5 años (en su mayoría en dólares). Los que más perdieron fueron los que liquidaron esos bonos necesitados de liquidez.

Otros países dolarizados

Además de Ecuador, hay otros dos países que dolarizaron sus economías: Panamá y El Salvador.

Mientras que otras naciones optaron por cajas de conversión de monedas, como la convertibilidad argentina: Hong Kong, Bahamas, Bermuda, Letonia, Lituania y Singapur. La mayoría de los economistas, incluso muchos “liberales” como José Luis Espert, sostienen que es muy complejo hacerlo en la Argentina.

