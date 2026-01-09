El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer estadounidense durante una protesta en Minneapolis, en el estado de Minnesota, había sido arrastrado cerca de 100 metros por un vehículo que se dio a la fuga en una redada previa, según recogen medios locales y reporta EFE.

Jonathan Ross mató a una mujer en Minneapolis

El agente federal fue identificado como Jonathan Ross, de acuerdo con un medio local citado por EFE.

Ese incidente ocurrió en junio pasado, cuando Ross participaba en la detención de Roberto Carlos Muñoz-Guatemala, un ciudadano mexicano que había sido condenado y detenido previamente.

Según documentos judiciales y fuentes cercanas al caso citadas por la prensa local, el conductor ignoró las órdenes de los agentes, incluida la de bajar la ventanilla. Ante ello, Ross rompió una de las ventanas del vehículo y metió la mano para intentar desbloquear la puerta, momento en el que el conductor aceleró y el agente fue arrastrado por el automóvil.

Como consecuencia de ese hecho, Ross necesitó 20 puntos de sutura por una herida en el antebrazo. El conductor fue condenado por agresión el mes pasado, informó The New York Times. El mismo medio señaló que Ross reside en Minneapolis y cuenta con 10 años de experiencia en los equipos de respuesta especial del ICE, según información recogida por EFE.

Este antecedente ha sido utilizado por la Administración del presidente Donald Trump para respaldar la actuación del agente en el tiroteo ocurrido esta semana, en el que murió Renee Good, una mujer de 37 años.

El vicepresidente JD Vance se refirió al caso del agente del ICE

El vicepresidente JD Vance sugirió que el historial del agente podría haberlo hecho más sensible ante la posibilidad de ser embestido por un vehículo. “¿No creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?”, dijo en la Casa Blanca, de acuerdo con EFE.

Sin embargo, mientras la investigación sigue en curso, miles de personas han protestado por la muerte de Good, denunciando un posible abuso de poder. Minneapolis, donde desde diciembre se han desplegado unos 2 000 agentes federales, vuelve así a ser escenario de protestas, cinco años después del asesinato de George Floyd, que desencadenó movilizaciones masivas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

