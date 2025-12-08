ICE detiene a 75 000 migrantes sin historial penal bajo el Gobierno de Donald Trump

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75 000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó este domingo NBC News.

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La oficina interna del ICE es la encargada del seguimiento de arrestos

Los 75 000 detenidos entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025, representan más de un tercio de las 220 000 personas arrestadas en ese periodo, pese a que las operaciones estaban supuestamente dirigidas a criminales peligrosos.

Estas cifras provienen de una oficina interna del ICE encargada del seguimiento de arrestos, detenciones y deportaciones, detalló EFE. Además, los datos no incluyen las redadas llevadas a cabo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lo que sugiere que el número total de personas sin antecedentes arrestadas podría ser aún mayor.

Entre los detenidos por el ICE no distinguen entre infracciones menores y delitos graves

El informe también revela que, entre los detenidos con historial penal, las estadísticas no distinguen entre infracciones menores y delitos graves, como homicidio o violación.

Según el Deportation Data Project, cerca del 90 % de los arrestados hasta mediados de octubre eran hombres, siendo los mexicanos la nacionalidad predominante, seguidos de guatemaltecos y hondureños, de acuerdo con EFE.

Aún no se conoce cuántos de los detenidos han sido finalmente deportados, aunque casi 23 000 figuran en la categoría de deportación voluntaria, según NBC News.

La información forma parte del creciente escrutinio sobre las políticas migratorias de la administración Trump, que fueron cuestionadas por organizaciones civiles y legisladores, recordó EFE.

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Con información de EFE