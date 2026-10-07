387 venezolanos fueron repatriados desde Estados Unidos

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

387 migrantes llegaron a Venezuela en dos vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos, informó este miércoles el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

“Con mucha emoción recibimos hoy en Barcelona, Anzoátegui a 387 venezolanos más que regresaron al país a través de los vuelos 176 y 177 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desde EE.UU. ¡Bienvenidos a su hogar! Nos llena de alegría tenerlos de vuelta”, dijo el presidente del programa estatal, Mervin Maldonado, en un mensaje en Telegram sin ofrecer más detalles.



Según la agencia EFE, Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero de 2025, que se ha mantenido pese a las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y la captura de Nicolás Maduro en enero.

La repatriación de migrantes latinos fue uno de los principales ofrecimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña. Esto se ha intensificado a lo largo de su mandato.



El programa de retorno se reactivó

Los vuelos de repatriación de Estados Unidos a Venezuela fueron temporalmente suspendidos desde el 24 de junio, debido a los devastadores terremotos que sacudieron el país vecino y el 3 de agosto fueron retomados, aunque los aviones han aterrizado en pistas alternas a las principales por los daños que se mantienen en las infraestructuras.



El fin de semana, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Barham Salih, manifestó en una entrevista con EFE su deseo para que la transición venezolana genere un entorno de seguridad y estabilidad que permita el retorno de todos aquellos migrantes venezolanos que quieran hacerlo.



Salih se reunió el viernes en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades para conversar sobre el retorno de migrantes y la reintegración, las consecuencias de los terromotos y un nuevo capítulo de cooperación. EFE

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