¿Mujeres pierden derecho a dos horas de lactancia con jornada reducida?; expertos laborales lo aclaran

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los derechos de las mujeres en período de lactancia no se afectan pese a estar con jornada reducida, opinan dos expertos laborales este martes 13 de octubre del 2020.



Las madres tienen derecho a contar con dos horas para la lactancia materna a partir del tercer mes del lactante y hasta el mes 12, con lo cual laboran seis diarias, pero ganan sobre ocho horas laborales.



La reducción de la jornada que se aplica por la emergencia sanitaria ha conducido a varias interpretaciones de esta normativa, según la experta laboral Vanessa Velásquez.



Ella explica, sin embargo, que los derechos laborales no se pierden y que las madres tienen derecho a esas dos horas, sin importar la jornada.



Francisco Vacas, exministro de Trabajo, coincide en que el derecho no se pierde y pone algunos ejemplos para entender cómo debe aplicarse la norma:



1.- Una opción que tiene el empleador es reducir la jornada en un 25%, es decir de 8 a 6 horas diarias y consecuentemente el salario también. Si la jornada en una empresa baja en esa proporción, una trabajadora en período de lactancia labora cuatro horas y percibe un salario de seis horas.



2.- Otra opción es que el empleador se acoja a la Ley Humanitaria donde la jornada puede bajar en un 50% y el salario hasta en un 55%. Si la jornada en una empresa baja a la mitad, es decir, hasta 4 horas máximo diarias, una trabajadora en período de lactancia labora dos horas y percibe un salario equivalente a 4,4 horas; es decir, el 55% del salario, pues así lo establece la Ley.



“Sobre cualquier efecto (de la jornada) está el derecho de la madre en lactancia y deben respetarse sus dos horas”, enfatizó Velásquez.



Velásquez también señaló que el teletrabajo no afecta el derecho. “No porque está en casa laborando, pierde las dos horas a las que tiene derecho. Esas horas se deben respetar”.