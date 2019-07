Mujer fue víctima de femicidio en la sala de su vivienda en Vinces

LEA TAMBIÉN

Un nuevo caso de femicidio se registró en el país la mañana del martes 30 de julio del 2019. Una mujer de 36 años fue encontrada con más de 15 heridas de arma blanca, en la sala de su vivienda, ubicada en la ciudadela La Malaria, en Vinces, Los Ríos. El presunto responsable sería su esposo.

La mujer fue auxiliada por los vecinos del lugar. Ella fue trasladada al Hospital Nicolás Cotto Infante, en Vinces, donde falleció a causa de las heridas.



Según el relato de los moradores del lugar, recogidos por el canal TVC, minutos antes, la mujer habría discutido con su esposo, un hombre de 50 años con quien vivía desde hace más de una década y tenían tres hijos juntos. Hoy está detenido.



"Una vecina salió toda asustada y me dijo 'escuché gritos'. Yo le pregunté al marido (de la víctima) que iba saliendo en ese momento y me dijo que no la había visto, que no estaba en la casa. Nosotros preocupados tumbamos el candado y la mujer estaba adentro apuñaleada", señaló Manuel Rico, vecino de la fallecida.



Santiago Coba, jefe policial del distrito de Vinces, señaló que la mujer presentaba varias puñaladas; una la altura de la boca, otra a la altura del cuello, y otras a la altura del tórax, que causaron su deceso.



Según la madre de la víctima, su hija, Elsa Burgos, batallaba contra el cáncer. Ellas habían quedado de encontrase en la casa pero al llegar la encontró en la ambulancia.



El marido de la mujer fue detenido a pocos minutos de cometido el crimen. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased) y Ciminalística investigan el hecho. Como hipótesis manejan que fue por celos.