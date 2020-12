Mujer con covid-19 dio a luz a un bebé sano, pero murió antes de poder cargarlo

"Erica fue la persona más maravillosa que pudieras conocer... para ella, la felicidad de otras personas era su felicidad". Así recuerda Michel Avilez a su hermana, Erica Becerra, una mujer embarazada que contrajo el covid-19 y murió antes de poder cargar a su bebé.

Según informa la cadena CNN, que dio a conocer el caso, Becerra tenía ocho meses de embarazo cuando fue diagnosticada con la enfermedad. Su parto fue inducido en el mes de noviembre y y la mujer dio a luz a un bebé sano que no pudo conocer.



Presentaba problemas para respirar, por lo que fue intubada tras el parto. Tres semanas después, el pasado 4 de diciembre del 2020 murió como consecuencia del covid-19. En EE.UU, dice CNN, han muerto 15 658 personas con covid-19 en la última semana.



El hermano de la mujer, de 33 año, contó al periodista Anderson Cooper que, a Erica no le preocupaba estar embarazada durante la pandemia. Aseguró que no salía de su casa, y si tenía que hacerlo usaba siempre una mascarilla y limpiaba todas las superficies que tocaba.



"Ella siguió todas las reglas y aún así terminó contagiándose y es triste", dijo Álvarez. "Hay muchas personas que no entienden lo que está pasando... Todos piensan que es una broma hasta que les pasa a ellos o a uno de sus familiares".



La mujer vivía en la ciudad de Detroit con su esposo y su hija de un año. Su familia, que estaba en Los Ángeles, viajó hasta allá para despedirla.



Al estar intubada y contagiada con covid-19, Erica nunca tuvo la oportunidad de cargar a su hijo. Su familia cree que contrajo el virus en una hospitalización en noviembre, cuando fue internada durante un fin de semana tras presentar contracciones.



Al volver a casa el lunes presentó los primeros síntomas de covid-19, tenía dificultad para respirar y moverse. Fue trasladada nuevamente al hospital un jueves y el viernes los médicos tomaron la decisión de inducirle el parto. Lo hicieron, según su hermano, porque su salud no mejoraba. Diego, el hijo de la mujer, nació el 15 de noviembre.



"Inmediatamente después de que dio a luz a su hijo, la intubaron porque su cuerpo ya no retenía oxígeno. Y después de eso no pudo conocer a su bebé".



Becerra no tenía ningún problema de salud subyacente y su esposo y su hija y el bebé dieron negativo a la enfermedad.

En los últimos momento de su vida, Erica lloraba, relató su hermano. "Sé que nos escuchó mientras oramos por ella, hablamos con ella, la consolamos en los últimos momentos".