Andrés Armijos no sabe a quién llorar, le entregaron las cenizas de su madre y luego aparece sepultada en un cementerio

El pequeño cofre de madera permanece en la sala de la casa de Andrés Armijos Cedeño. El joven lo recibió el pasado 11 de abril de 2020. Ese día, el servicio exequial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le dijo que eran las cenizas de su madre, Liliam Cedeño Espinoza.

Cuando lo recibió sintió alivio, ya que había esperado 16 días desde su deceso en el hospital Los Ceibos del IESS de Guayaquil. Pero la tranquilidad del joven duró poco. Días después, el nombre de su madre apareció en la lista de las personas que habían sido sepultadas por el Gobierno. A través de la página coronavirusecuador.com se enteró que la tumba de su madre estaba en el camposanto Parques de la Paz La Aurora. En ese portal se indica que el nicho sepulcral de su madre es el PP-015-801-F02-34.

Andrés cuenta que eso lo descolocó por completo. “Si mi mamá estaba sepultada en ese cementerio, entonces, ¿de quién son las cenizas que me entregaron?”, fue lo que primero se preguntó. Luego, las dudas aumentaron: ”¿dónde están los restos de mi mamá?, ¿están aquí en la caja, en el cementerio, o en ninguno de estos dos sitios?”.



A eso se sumó la siguiente preocupación, “si yo supuestamente tengo dos cuerpos, eso significa que a otra familia le hace falta uno”.



Para esclarecer el caso denunció los hechos en la Fiscalía del Guayas. La queja judicial la realizó junto a Jorge Wated, representante de la Fuerza de Tarea que gestiona los sepelios del Gobierno.



El funcionario habló con este Diario del caso y explicó que en el hospital del IESS no hay registro de que el cuerpo de la mujer, de 58 años, haya sido entregado a los familiares. Por eso, Wated afirma que, con base en la información que recibió, el cuerpo de Liliam Cedeño estaría en el cementerio.



Lo mismo le comunicó la casa de salud a Andrés. El joven pidió explicaciones a los servicios exequiales del IESS, que fueron los que tramitaron la entrega del cuerpo. “Ellos, en cambio, me aseguran que mi mamá es la que está en la caja que me entregaron. Me dicen que en esos días había mucho desorden con los cuerpos en la morgue del hospital y que el Gobierno no podía controlar nada. Como sustento tienen el acta de defunción y el formulario del INEC con los nombres de mi mamá”.



La incertidumbre y la preocupación de no saber dónde están los restos de su progenitora no lo dejan dormir. La ansiedad lo invade al pensar que tal vez extraviaron el cuerpo de su madre. Sobre todo porque a finales de marzo, en el Hospital del IESS se perdieron las identidades de 13 cadáveres, cuando familiares desesperados ingresaron a las morgues a buscar a sus seres queridos y rompieron los documentos y etiquetas.



Andrés solicitó a la Fiscalía que se realice la exhumación de los restos que están en el camposanto. Su petición aún no ha sido respondida, pero no pierde la esperanza de encontrar a su madre y conocer lo que en verdad ocurrió.