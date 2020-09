Un joven falleció por una bala perdida en Colombia; acta de defunción dice que fue por covid-19 y familia denuncia

LEA TAMBIÉN

Hay indignación en Cali, Colombia. La familia de Jonathan Alexis Cifuentes González denuncia irregularidades en torno a su muerte. El joven, de 19 años, falleció a causa de una bala perdida el miércoles 16 de septiembre del 2020. Sin embargo, en su acta de defunción consta que la causa principal del deceso era por la afectación del covid-19.

“El hombre no falleció de covid-19 porque murió por un tiro. Todos sabemos que de ahora en adelante todos mueren de eso, ahora los tiros vienen con coronavirus”, reclamó Elifaider Lucumí, tío del joven, en diálogo con el por el medio de comunicación colombiano RCN Radio.



Según el reporte informativo, el siniestro ocurrió en el barrio Comuneros Uno, en Cali. Jonathan, quien se forjó como estilista, estaba trabajando en una peluquería del sector cuando fue impactado por el proyectil. Pronto, sus familiares lo trasladaron hacia una casa de salud. Allí, un equipo médico declaró su muerte cerebral.



“Los médicos nos comentaron que una persona estaba fallecida cuando el cerebro no le funcionaba. Nos preguntaron si queríamos donar los órganos y dijimos que sí, para hacer un bien, pero nos terminaron haciendo un mal”, dice Lucumí, con impotencia.



El caso de Jonathan tomó un insólito giro cuando la familia leyó los detalles de la acta de defunción del joven. En el documento aparecía que la causa del deceso habría sido por el covid-19, debido a una prueba PCR que se le realizó ese mismo miércoles.



Pero su familia está indignada, pues afirma que el joven no presentó el cuadro sintomático relacionado al nuevo coronavirus, además de que sus padres no fueron notificados para realizar un cerco epidemiológico y así evitar un brote.



Lucumí indicó, además, que las autoridades de la casa de salud no les han permitido ver el cuerpo, pues quieren enterrar los restos de Jonathan según dicta el protocolo de fallecidos por covid.-19. "Pero no se han activado las alarmas cuando alguien cercano padece supuestamente de la enfermedad. Nadie nos ha dicho que nos hagamos un examen", dijo.



El pedido de la familia es claro: que se esclarezca el caso, pues consideran que el trato hacia el cuerpo de Jonathan ha sido insensible. Además, informó que tomarán acciones legales en contra de las instituciones involucradas.



Los restos del joven continúan en la morgue de Medicina Legal de Cali donde un perito realizará la necropsia para determinar la causa de muerte.