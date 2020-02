Ministerio de Transporte: ‘Metroférico quedará truncado si Municipio no hace delegación completa de competencias’

LEA TAMBIÉN

El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Gabriel Martínez, informó este jueves 6 de febrero del 2020 que el proyecto del Metroférico quedará truncado si es que el Concejo Metropolitano de Quito no le delega todas las competencias necesarias, incluyendo la de fijar la tarifa.

Según el funcionario, para que la alianza público-privada se cristalice y empiece la construcción de este sistema que conectaría a Quito con Cumbayá, Tumbaco y Tababela es necesario fijar antes una tarifa para garantizar su rentabilidad y sostenibilidad.



Para que se pueda abrir una licitación que viabilice la construcción del Metroférico, el Concejo Metropolitano de Quito debería delegar al Ministerio la competencia para administrar este proyecto. Martínez explicó que tras varias reuniones con la anterior administración municipal y con la actual, el MTOP presentó el proyecto ante la Comisión de Movilidad del Concejo en diciembre del 2019.



El Secretario de Estado relató que el mes pasado, tres miembros de la Comisión de Movilidad aprobaron una parte de la delegación de competencias, pero no aprobaron la competencia para que el Ministerio fije la tarifa. "Esto obviamente complica el proyecto". Señaló que tampoco el Concejo apoya esa delegación.



Según Martínez, "para poder tener seguridad y certidumbre, es necesario que la delegación pase completa y no solamente sea de la competencia en movilidad de este tramo específico, de esta operación específica, sino que venga con la tarifa para que el inversionista tenga seguridad y que pueda ser un proyecto sustentable y rentable".



El funcionario espera que se llegue a un acuerdo para que Quito cuente con un sistema de movilidad que reduzca la congestión, la contaminación y ofrezca mejor calidad de vida para sus habitantes. "Sin embargo, si nosotros no recibimos la delegación como la hemos solicitado al Cabildo, lamentablemente el proyecto puede quedar trunco. El proyecto puede quedar suspendido".



Detalló que en el Concejo ha habido cuestionamientos por una doble delegación, porque el Municipio le delega al MTOP y este, a su vez, le delega a una empresa privada. Pero Martínez dice que esto es legal y hay ejemplos en el país de otras obras como la que hizo el Ministerio al Municipio de Guayaquil para el dragado del canal de acceso y este contrató a otra empresa para que esta, con una alianza público-privada, fije una tarifa para recuperar la inversión. Por eso considera que en el caso del Metroférico también se aplica.



Actualmente, existe el interés de la empresa austríaca Doppelmayr, que participaría en la licitación con puntos a favor por haber realizado varios estudios y porque el proyecto es su iniciativa. Sin embargo, competiría con otros oferentes. Ni el MTOP ni el Municipio invertirían dinero. Esta cartera de Estado gestionaría un pasivo contingente con su par de Finanzas, para activarlo en caso de que se necesite, pues se trataría de una alianza público-privada y no una concesión. La empresa ganadora estaría a cargo del Metroférico durante 35 años y le entregaría el sistema al MTOP al cumplirse ese plazo. Luego, si el Municipio de Quito lo solicita, se le transferiría.



Según esta cartera de Estado, la primera fase será de 11 kilómetros, desde La Carolina hasta Tumbaco y luego hasta Tababela, con una inversión de una empresa privada que alcanzaría los USD 739 millones. El sistema se planifica con una capacidad de 10 000 viajes por hora y se espera una demanda de unos 136 000 pasajeros por día.



Martínez dijo que "se está contemplando una tarifa que podría estar entre USD 1 y 1,25 para el tramo de Tumbaco hasta La Carolina". La primera fase se completaría en dos años.



José David Recalde, gerente de Proyectos del MTOP, explicó que las proyecciones de la demanda de pasajeros se hicieron con un estudio basado en análisis de big data sobre la movilidad entre Quito y el valle, que refleja 700 000 movimientos al día y una parte de ellos, 136 000, se resolvería con este sistema.



Informó que la primera fase requerirá de una inversión de USD 500 millones y se planifican paradas en La Carolina, en la avenida Simón Bolívar (a la altura de la Hormigonera), en la entrada a Cumbayá, en la Universidad San Francisco, en San Pedro (en la unión Intervalles con Interoceánica) y en una zona de alto movimiento de transporte público en Tumbaco.



Recalde agregó que se prevén expropiaciones de terrenos públicos, que pertenecen al Municipio y luego zonas privadas. Las cabinas del sistema aéreo de transporte se ubicarán a 30 y 40 metros de altura. Esto variaría según la topografía de cada sector.



Desde que el proyecto fuera anunciado en la sesión solemne del 6 de diciembre del 2018, ha habido cambios. En esa época, el MTOP explicó que la inversión sería de USD 320 millones y en un plazo de 14 meses. La segunda etapa, de Tumbaco a Tababela, costaría USD 280 millones y se haría en un plazo de 10 meses.



Inicialmente, se planeaba que la construcción comenzaría a mediados del 2020, pero debido a que no se ha resuelto la delegación de competencias que debe hacer el Concejo Metropolitano de Quito para el efecto, aún no se conoce cuándo empezará.