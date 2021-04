Lenín Moreno rechazó la presencia del representante de Nicolás Maduro en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, rechazó la presencia de la delegada de Nicolás Maduro en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se desarrolló este 21 de abril del 2021.

Al final de su discurso, de diez minutos de duración, Moreno lamentó tener que terminar anotando con algo que le llamó la atención.



"Que pena tener que terminar anotando que me ha llamado la atención y me sorprende de forma nada grata que se haya incorporado al representante de Nicolás Maduro en esta cumbre de relevancia mundial".



Agregó: "Como Presidente de Ecuador, en ejercicio de la democracia sólida que se vive en mi país, no puedo aceptar que se incorpore a la delegada o delegado de un Gobierno que no cumple ni la ética política, ni el buen Gobierno y, mucho menos, el respeto a los derechos humanos que dice representar", sentenció.



Dicha intervención del Mandatario ecuatoriano se centró en los avances en la lucha contra la pandemia y la reactivación económica.



Moreno recalcó que esta será su última participación a nombre de Ecuador. "Ha sido un honor y privilegio compartir con los colegas mandatarios y con todos los amigos que han asistido a este foro".



Recordó que desde el 2019 lideró el programa iberoamericano sobre derechos de las personas con discapacidad. En agosto de 2020, dijo, se propuso el grupo de trabajo iberoamericano para la recuperación socioeconómica por la pandemia. Hoy, agregó, presentan el comunicado sobre el derecho al acceso a la salud sin obstáculos.



"Pronto concluirá mi periodo de Gobierno, pero continúan los desafíos, desafíos de Ecuador y la región en diversos temas, varios temas, todos hemos invertido nuestros mayores esfuerzos y recursos para enfrentar esta pandemia que ha llenado de dolor a nuestra región".



Moreno recordó que es necesario coordinar el acceso a las vacunas, para ello, precisó, se debe garantizar que ningún país monopolice el acceso a vacunas.



"Son escasas y por eso la equidad y el acceso igualitario son fundamentales".

Además recordó que hay necesidades en común entre las naciones de la región. Por eso, las soluciones deben ser compartidas, afirmó. "La salud sigue siendo la prioridad, pero no debe ser la única. Antes de la pandemia ya luchábamos contra la pobreza, el desempleo y la desigualdad, el virus vino a agravar este panorama".



Finalmente pidió mecanismos para reactivar las economías.