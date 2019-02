Lenín Moreno califica de 'garabatos' a publicaciones en su contra

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Durante la firma de la Declaración de Chapultepec, a favor de la libertad de prensa y expresión, el presidente, Lenín Moreno, rechazó unas recientes publicaciones que, según dijo, pretenden afectar su honra y la de su familia.

Moreno llevó el tema a colación en el discurso que pronunció en la Capilla del Hombre, ante autoridades de todos los poderes del Estado, cuerpo diplomático, directivos de los medios de Comunicación y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), evento realizado hoy, miércoles 20 de febrero del 2019.



El gobernante aludió a las versiones que indican que su hermano, Edwin Moreno Garcés, constituyó una empresa offshore desde la que se compró muebles enviados al departamento en Ginebra cuando el ahora Jefe de Estado fue enviado especial de Naciones Unidas.

La ministra del Interior María Paula Romo dice que la publicación titulada el Laberinto Off Shore de Círculo Presidencial, mezcla nombres, fechas y empresas y, en medio de eso, se pretende vincular al Presidente Lenín Moreno.

Vía @darpaez87 pic.twitter.com/y7duEAQF8T — El Comercio (@elcomerciocom) 20 de febrero de 2019



“Mientras más cerca estemos de la verdad, más nerviosos los vamos a encontrar y ahí los enfrentaremos. Seguramente, y por eso arremetieron contra mi honra y la de mi familia con una retahíla de garabatos que nada tienen que ver conmigo, no nos detendrán”, enfatizó.



En el mismo acto, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, dijo que de lo que se trata es de “una denuncia sin argumentos, una denuncia maliciosa, una denuncia que no tiene sentido pero que hace un juego político a un ala que estamos combatiendo hoy día”.



“Hoy combatimos a esos diez años perversos de que ustedes no tenían libertad, justamente esa libertad con responsabilidad no hacer juego político a un señor que tal vez no tiene lo que está reclamando, que es la decencia y la honestidad”, expresó, sin dar nombres.



Cuando concluyó el evento en la Capilla del Hombre no hubo declaraciones a la prensa por parte de las autoridades del Gobierno. En uno de los corredores, por algunos minutos, Moreno conversó con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y el contralor, Pablo Celi.