Moreno en visita a Colombia asegura que protestas en Latinoamérica buscan desestabilizar Gobiernos

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó este miércoles 11 de diciembre del 2019 en la ciudad colombiana de Cali que las protestas sociales en varios países de América Latina fueron infiltradas por "grupos criminales" que buscan imponer una agenda para desestabilizar a los Gobiernos y generar caos.

"Las protestas sociales sin duda alguna están legitimadas y así debe ser (...) pero hay una línea roja que no hay cómo atravesar, en la cual se busca desestabilizar al Gobierno, en la cual se agreden a las personas, se les lesiona físicamente", afirmó el Mandatario al instalar el VIII Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, junto con su homólogo Iván Duque.



Moreno señaló que estuvo "permanentemente en contacto" con Duque en los "difíciles momentos" que ambos países vivieron a raíz de las protestas convocadas por sindicatos y movimientos sociales que expresaron su inconformismo por las políticas sociales y económicas de Ecuador y Colombia.



Los dos presidentes iniciaron este miércoles en Cali una nueva edición del Gabinete Binacional para profundizar las relaciones bilaterales en sectores como seguridad y defensa, medio ambiente, cultura, comercio, transporte y asuntos fronterizos, entre otros.



La violencia ocurrida en dichas protestas fue provocada, en opinión del Presidente ecuatoriano, por "fuerzas extrañas a la paz, a la seguridad y a la libertad" y cuyos autores ya fueron "identificados".



"Las protestas sociales legitiman sin duda alguna el clamor de un pueblo, pero se tornan peligrosas cuando se filtran en ellas enemigos de la democracia y la paz, a ese grupo no le interesa el avance de los pueblos, su único interés está en mantener agendas políticas", dijo.



Ecuador vivió entre el 3 y 13 de octubre pasado una de las oleadas de violencia más graves de su historia reciente a raíz de la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles, medida que finalmente fue derogada por Moreno para pacificar el país tras la muerte de personas en el contexto de las protestas.



Manifestaciones similares tuvieron lugar en Chile y más recientemente en Colombia donde desde el pasado 21 de noviembre se llevan a cabo manifestaciones masivas convocadas por sindicatos para expresar su rechazo a las políticas sociales y económicas del presidente Duque.



"Quienes sí respetamos los derechos humanos debemos hoy más que nunca reafirmar la democracia, con toda la fuerza que nos da la razón, la historia. Debemos consolidar la democracia, porque no es una tarea política, es un deber y un compromiso ético", concluyó Moreno.



Los gabinetes binacionales, que comenzaron en 2012, constituyen las instancias de más alto nivel para la definición y coordinación de políticas públicas de Colombia y Ecuador.

Inauguramos el #VIIIBinacionalEcuCol🇪🇨🇨🇴 para fortalecer ejes como seguridad, infraestructura, conectividad, comercio, ambiente, desarrollo social y asuntos fronterizos. El mayor objetivo es el bienestar de nuestros pueblos y la consolidación de la democracia en la región. pic.twitter.com/j9ATgMzk6m — Lenín Moreno (@Lenin) December 11, 2019



Estos encuentros se alternan y los anteriores fueron celebrados en las ciudades ecuatorianas de Tulcán, Rioverde, Guayaquil y Quito, mientras que por Colombia han tenido como sede a Ipiales, Cali y Pereira.