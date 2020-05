Lenín Moreno anuncia que hay unidades educativas de la Costa que iniciarán clases el 18 de mayo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las clases para algunas instituciones educativas públicas y privadas del régimen Costa podrían arrancar el 18 de mayo próximo. Así lo informó el presidente de la República, Lenín Moreno, la noche del martes 5 de mayo del 2020, en su cuenta de Twitter.

El Primer Mandatario escribió: “algunos colegios privados y públicos del régimen Costa han presentado planes de conectividad y acuerdos de pago de pensiones. Están listos para trabajar bajo la modalidad Aprendemos Juntos En Casa”.



Con base en el cumplimiento de esas dos acciones, el Gobierno autorizará el inicio de clases a mediados de este mes. “Vamos a autorizarles a que inicien clases desde el 18 de mayo”, señaló Moreno en un tuit.

Algunos colegios privados y públicos del régimen Costa han presentado planes de conectividad y acuerdos de pago de pensiones. Están listos para trabajar bajo la modalidad #AprendemosJuntosEnCasa y vamos a autorizarles a que inicien clases desde el 18 de mayo. — Lenín Moreno (@Lenin) May 6, 2020



El 21 de abril pasado, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que se indicaba que las clases en el régimen Costa-Galápagos 2020-2021, iniciarán el 1 de junio del 2020 de manera no presencial.



El inicio de clases para ese régimen estaba previsto, en primera instancia para esta semana. Sin embargo, múltiples voces se sumaron al pedido de que se aplace debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.



Un día antes de esa decisión, los gremios de planteles educativos particulares de la Costa emitieron un comunicado. En ese documento se señalaba: “El sector educativo particular tiene la capacidad técnico-pedagógica para iniciar de forma virtual las clases del régimen Costa el 4 de mayo del año en curso, precautelando así la salud de alumnos, docentes, personal administrativo y sus respectivas familias”.



El comunicado estaba firmado por la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), Federación Ecuatoriana de Establecimientos De Educación Católica (Fedec), Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación Particular (Corpeducar) y la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal).



Hasta las 22:10 de este 5 de mayo, el Ministerio de Educación no se pronunciaba sobre el anuncio del presidente Moreno.