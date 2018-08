Lenín Moreno habla de cinco militares muertos en la frontera y no descarta ‘acuerdo tácito’ en régimen de Correa para tráfico de drogas

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, habló de la muerte de “cinco hermanos” militares en la frontera con Colombia, durante una entrevista con la televisora Caracol, en Bogotá. En un fragmento del diálogo difundido el 6 de agosto del 2018, el periodista Juan Roberto Vargas toca el tema del asesinato de los tres periodistas de EL COMERCIO (Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra) en la frontera entre Ecuador y Colombia y el mandatario hace referencia a la pareja (Óscar Villacís y Katty Velasco) y a “cinco hermanos militares”.

La explosión de una bomba casera cerca de la vía entre San Lorenzo y Mataje, el 20 de marzo último, segó las vidas de cuatro infantes de Marina: Luis Mosquera, Jairon Sandoval, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez (este último falleció en el Hospital Militar en Quito).



En el fragmento de la entrevista, Moreno no precisa quién sería la quinta víctima. El 12 de mayo, Wilson Ilaquiche, quien estaba asignado a un destacamento del Ejército en otro punto de la frontera, fue reportado desaparecido en Tobar Donoso (al noroccidente de Carchi, cerca de Esmeraldas). Desde entonces, no se conoce de su paradero.

Moreno, entrevistado en Bogotá durante su visita a la investidura de Iván Duque como presidente de Colombia, se refirió al contexto en el cual se produjeron los asesinatos de los ecuatorianos en la frontera. “La verdad es que parece que en el Gobierno anterior hubo un acuerdo tácito para dejar transitar libremente en el norte de Ecuador las sustancias estupefacientes”, dijo el Presidente ecuatoriano, refiriéndose a su antecesor Rafael Correa.



Agregó: “Es una cosa que nos duele sobremanera porque cuando yo di la orden de que no se deje pasar un solo gramo de cocaína por nuestro territorio enseguida vinieron estos actos violentos” refiriéndose al atentado con coche bomba en el cuartel de San Lorenzo, el dinamitazo contra militares, el secuestro y muerte del equipo de prensa y de la pareja de jóvenes.



¿Había un acuerdo tácito del anterior Gobierno ecuatoriano con estos grupos ilegales para el tráfico de droga en la zona?, repreguntó Vargas.

“No podría decirlo porque nada de eso se hace a la luz pública, pero la verdad es que por varias razones inclusive radares desactivados que recién se activaron unos pocos meses antes de que yo tome el gobierno, desmantelar completamente la capacidad operativa de un Ejército y helicópteros de mal funcionamiento, etcétera, etcétera, nos hacen presumir lastimosamente que podría haber existido un acuerdo de algún tipo, a lo mejor tácito, no necesariamente conversado, pero tácito para el tránsito por nuestro sector de frontera de los estupefacientes”, dijo Moreno.



¿Eso podría explicar la libertad con la que se movía en esa zona alias Guacho?, preguntó el periodista.

“Sí, bastante inverosímil lo que pasaba realmente. Increíble que esto haya ocurrido, pero por lo menos en nuestro Gobierno no lo vamos a permitir”.



Durante la conversación, Lenín Moreno mencionó que en la reunión que mantuvo el lunes 6 con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, hablaron de migración, seguridad, desarrollo en la frontera, comercio y temas pendientes en los acuerdos binacionales.



¿En un momento dado esa colaboración podría llevar a que si Guacho pasa a territorio ecuatoriano se permita una operación en caliente de fuerzas colombianas?

“No tengo bien entendido los protocolos que se suelen aplicar ni los que se van a aplicar, pero he solicitado al señor ministro de Defensa designado por parte del presidente Iván Duque para que tenga inmediatamente un encuentro con nuestro ministro de Defensa, el general Bolívar (el nombre del ministro es Oswaldo) Jarrín, y puedan ponerse de acuerdo de los mecanismos que se van a implementar para poder solucionar este problema”, señaló Moreno.