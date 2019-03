Lenín Moreno dijo saber quién está detrás de la difusión de fotografías de su entorno familiar

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, rechazó la difusión de fotografías privadas de su entorno familiar, en las redes sociales, y aseguró que detrás están "personas inescrupulosas con comportamiento canallesco".

El Jefe de Estado se refirió al tema la tarde de este viernes 29 de marzo del 2019, desde la parroquia rural El Laurel, en Daule, Guayas, durante un recorrido en zonas afectadas por el invierno.



“Han ingresado a los archivos de mis teléfonos, de mis iPads, de los iPad y teléfonos de mis hijas, han empezado a circular fotos de nuestra intimidad, de nuestra felicidad porque así vivimos con mi esposa y mis hijas, cosas que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia porque eso es de propiedad de las personas, nadie tiene porque intervenir”, fustigó.



Aseguró que los ecuatorianos han rechazado este tipo de comportamiento. También recordó que la Asamblea Nacional emitió una resolución sobre el tema. “Hay que aprender a respetar. Este es un Gobierno que, a diferencia del anterior, ha rescatado el respeto, la tolerancia y sobre todo la defensa de los derechos de las personas: uno de esos es a la intimidad”.



Moreno lamentó que haya “caído tan bajo” la forma de hacer política del grupo de personas que se dedicó a difundir sus fotografías. No obstante, dijo que en el Gobierno saben perfectamente quien está detrás del tema.



“Sabemos quién paga esto. Está identificado con quienes se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada, pero no me van a amedrentar, no me van a atemorizar, seguiré con la lucha implacable contra la corrupción”, puntualizó.



El primer mandatario rememoró que cuando asumió el Gobierno descubrió una cámara en su despacho en el Palacio de Carondelet. “La monitoreaba el presidente anterior”.



Ayuda a damnificados



Moreno visitó El Laurel y se reunió con beneficiarios de Ayuda S.O.S. que brinda el Gobierno a las personas afectadas por el invierno.



El Jefe de Estado oficializó la entrega de la asignación financiera extraordinaria de USD 50 a las personas que acceden al Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente variable, Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión para Personas Adultas Mayores.



Esto constituye un apoyo adicional ante las consecuencias de la temporada de lluvias que enfrenta el país, tal como lo dispone el Decreto Ejecutivo 708 publicado este 28 de marzo.



Más temprano, en la mañana, hizo un sobrevuelo por los sectores afectados de las provincias de Guayas y Los Ríos, para constatar el avance de las acciones desplegadas por el Gobierno Nacional en estas zonas.