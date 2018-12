Lenín Moreno habló sobre Julian Assange y Paul Manafort en CNN

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno habló sobre la situación de Julian Assange, el hacker australiano asilado en la embajada de Ecuador en Londres, durante la segunda parte de una entrevista que fue difundida ayer, miércoles 5 de diciembre del 2018, por la cadena CNN.

“Protegeremos los derechos del señor Assange. Estamos buscando una solución concertada con el Gobierno británico, ya que si garantizan su vida, él debería entregarse a la justicia”, aseguró Moreno en la entrevista grabada el pasado domingo en Ciudad México, cuando el presidente fue al cambio de mando en ese país.



Moreno dijo que creería que Assange debería entregarse a la justicia de Reino Unido "en primer lugar porque le representa un ingente gasto a Ecuador. En segundo lugar, por el derecho del señor Assange, más de cinco años en calidad de asilado no es algo deseable para un ser humano. Y en tercer lugar, porque de acuerdo al Gobierno británico, ellos jamás extraditarían a una persona a un país donde corra peligro su vida".



Sobre las reuniones mantenidas con Paul Manafort, investigado en EE.UU por una posible colusión entre Rusia y la campaña de Donald Trump, Moreno dijo que sí se reunió con él cuando había ganado las elecciones.



Sobre esa reunión, Moreno dijo que duró "unos 20 minutos, fue a la oficina de campaña donde yo estaba atendiendo y había ganado las elecciones y fueron estos inversionistas chinos llevados por el señor Manafort".



fue con unos inversionistas chinos a pedirnos la posibilidad de que nosotros concesionemos la energía eléctrica del país”, aseguró Moreno. “Manafort para ese momento había sido asesor del presidente Trump en las elecciones. No tenía ningún proceso… eso sí bien claro, no tenía absolutamente ningún proceso. Él iba como inversionista".



Esta fue la segunda parte de la entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui de CNN. La primera fue transmitida el pasado martes y en ella abordó el tema de la migración venezolana y su relación con Rafael Correa.