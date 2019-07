Moradores de la av. República de El Salvador, en el norte de Quito, protestaron  por ventas informales 

LEA TAMBIÉN

La noche de este viernes 26 de julio del 2019 un grupo de moradores del barrio República del Salvador, ubicado en el hipercentro de Quito, realizó una vigilia para rechazar la presencia del comercio ambulante en la zona. Ellos aseguran que la informalidad genera problemas de inseguridad, basura y dificulta la movilidad de las personas por aceras y calles.

A partir de las 18:00, los vecinos se apostaron en las esquinas de la avenida República del Salvador y Suecia para manifestarse contra las ventas en las aceras “que impiden el paso” a los transeúntes.



"Fuera la venta informal", "fuera la delincuencia", "Mi barrio no es mercado", fueron parte de los gritos de protesta de los habitantes del barrio del norte de la capital.



Paola Burbano, presidenta del Comité barrial, manifestó que los patrullajes deben ser constantes para regular el comercio que se realiza en el lugar y para prevenir la inseguridad.



El edil Bernardo Abad, miembro de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito, acudió al lugar. "Estamos conscientes del reclamo y les queremos decir que esta parte de la ciudad y otras van a ser recuperadas de comerciantes informales", dijo. Añadió que no están en contra del trabajo de las personas pero señaló que este debe estar regulado y contar con las debidas autorizaciones.



Un grupo de vendedores informales ecuatorianos también decidió manifestarse en la calle República del Salvador para pedir a las autoridades que controlen a los ciudadanos extranjeros y les permitan vender. Dijeron que no se retirarán del lugar porque ese es su único sustento de vida y negaron que sean delincuentes. Fueron desalojados por la Policía por la calle Suecia.



El hipercentro es una zona de alta actividad comercial susceptible a la apropiación del espacio público, por la gran cantidad de potenciales compradores.



Burbano, que impulsa la defensa del barrio, afirma que les preocupan las riñas, los robos, la falta de espacio para caminar y el riesgo de los carritos con cilindros de gas y aceite hirviendo.



A partir de la iniciativa de los vecinos, más gente se ha unido para ayudar a mantener el orden. Los habitantes de los edificios ofrecerán al Municipio de Quito su aporte reemplazando adoquines dañados o cuidando jardineras y árboles. “El espíritu de esto es crear conciencia ciudadana de cuidar nosotros mismos nuestro espacio”, señala Burbano.