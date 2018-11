En Monte Sinaí recogen 5 000 firmas para pedir a la Asamblea reformas a la ley de legalización de tierras

LEA TAMBIÉN

Las mujeres que integran la Veeduría Ciudadana para la Legalización de Monte Sinaí llegaron a la Casa Legislativa del Guayas cargadas con listados de firmas. Ellas apoyan la propuesta presentada en la Asamblea Nacional para reformar la Ley 88, que establece las pautas para legalizar la tenencia de tierras en este popular sector del noroeste de Guayaquil y de otros predios en cantones cercanos.

“Queremos que se cambie un artículo que impide que el Municipio no pueda adjudicar ni legalizar los predios que el Gobierno, en su momento, declaró de utilidad pública. Ese es el candado que, aparentemente, impide que avance la legalización de Monte Sinaí”, dice María Merchán, subcoordinadora de la veeduría.



Monte Sinaí comenzó a conformarse hace más de 15 años. Actualmente el sector está dividido en 11 barrios que acogen a 115 200 habitantes, según las proyecciones de 2017 del Instituto Geográfico Militar (IGM).



Son cerca de 780 hectáreas donde las competencias de titularización están divididas. Aproximadamente un 63% corresponde a entidades gubernamentales; y el 35% restante está a cargo de la Municipalidad de Guayaquil.



Desde que comenzaron los anuncios para la regularización, Merchán recuerda que ha seguido al menos cuatro trámites: inicialmente les dieron un certificado de posición geográfica (UTM), luego recibieron un documento de adjudicación, otro de derecho de posesión y el más reciente fue un formulario.



“Con cada cambio de ministro viene un nuevo trámite (…). Ahora se firmó un convenio pero el proceso sigue estancado y lo que no queremos es que esto quede en papeles. Ya viene un cambio de autoridades municipales y no queremos empezar, otra vez, de cero”, dice la subcoordinadora.



El pasado 25 de septiembre de 2018, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; y el ministro de Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Xavier Torres, firmaron un convenio para entregar títulos de dominio en Monte Sinaí.



Mediante ese acuerdo serán legalizados los barrios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 A y 11, que son parte del área de competencia del Gobierno Central. Ese día Nebot aclaró que esto no significa que el Cabildo “sea el dueño del área”. “El dueño sigue siendo el Gobierno”, dijo en esa ocasión.



Según el convenio, el Municipio tiene a su cargo el diseño de los planos para la titularización, partiendo de una base censal y de los datos georreferenciales del IGM. Por ahora hay adelantos parciales en los barrios 1, 2 y 3 -que ya antes habían sido regularizados por el Gobierno-, y en los 4, 5 y 11, como indica Jenny Pinto, secretaria de la veeduría. “Pero han sido pocos los avances con este acuerdo”, reitera.



Y esto, según explica, se debe a ciertas desavenencias entre el Cabildo y el Ministerio de Vivienda (Miduvi), en detalles para definir los planos. “El barrio 2, por ejemplo, está a la espera de un informe que tiene que pasar tanto Interagua como Miduvi. No se ponen de acuerdo en si es un canal, como dice Interagua, o una canaleta, como dice el Miduvi”, dice la secretaria.



Las reuniones con las autoridades también se han estancado para la veeduría, que pronto espera convertirse en un observatorio ciudadano para dar seguimiento a la titularización. Por eso sus integrantes respaldan el proyecto de Ley Monte Sinaí sí es Guayaquil, planteado por el asambleísta Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. El viernes 9 de noviembre de 2018 enviaron 5 000 firmas de apoyo de moradores a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.



La falta de servicios básicos, el tráfico de tierras y los desalojos son las problemáticas que han cercado a Monte Sinaí desde sus orígenes. Y mientras esperan que llegue la legalización, el sector se continúa expandiendo.