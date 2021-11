Modelos con discapacidad participarán en pasarela inclusiva

Valeria Heredia (I)

Desde niña, Fernanda Quiroz se fijó una meta: visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Esto ha implicado la realización de actividades, como charlas, talleres y, la más reciente, una pasarela inclusiva.

Su objetivo -dice la mujer de 34 años- será romper los estereotipos sobre las limitaciones de las personas con discapacidad y los cánones impuestos. Pero, dice, “lo más importante será mostrar la belleza del espíritu de cada uno de los participantes”.

Un grupo de 15 modelos recorrerá la pasarela. Serán 10 mujeres y cinco hombres con talla baja y Síndrome de Down. También estarán personas con discapacidad física, es decir, en silla de ruedas o con discapacidad visual. Modelarán tres vestuarios: deportivo, casual y gala.

Fernanda también modelará, ya que tiene talla baja. Ella nació con osteocondrodisplasia metafisaria; mide 1,25 m. Este síndrome que afecta al crecimiento de huesos, cartílagos y tejidos no ha sido un impedimento para lograr sus metas.

“En esta ocasión deseamos mostrar que las personas con discapacidad no tenemos límites. Además, queremos resaltar nuestra belleza externa e interna”, comenta Fernanda. Es representante de la Asociación Gente Pequeña Ecuador.

Esta agrupación organizó el evento que se desarrollará este sábado 27 de noviembre del 2021, a las 19:00. La cita será en el teatro Carlos Brito, ubicado en Machachi, capital del cantón Mejía (Pichincha). Adicionalmente, habrá artistas invitados.

Historias de otros modelos que participarán en la pasarela inclusiva

En la pasarela también estará Paúl Barrios, de 47 años. Él tiene una discapacidad física. A los 18 años fue víctima de la delincuencia. Una persona le disparó en la espalda por robarle un par de zapatos deportivos.

La bala afectó su columna vertebral, por lo que usa silla de ruedas. “Estar en silla de ruedas es difícil. No obstante, me vinculé a actividades deportivas, como baloncesto y tenis”, cuenta.

Ha practicado baile y atletismo. Además, está trabajando en un proyecto para integrar en el espacio laboral a personas con discapacidad.

Otro modelo es José Lozano, de 49 años. Él sufrió la amputación de sus dos piernas, tras un accidente laboral. Por ello, usa prótesis y silla de ruedas.

“Tener una discapacidad es complejo, pero no me he detenido. Hoy estoy estudiando mecánica automotriz para aprender nuevos conocimientos”.

Día Internacional de la Discapacidad

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Su objetivo es promover sus derechos y su bienestar. Así como generar conciencia sobre la situación que viven en el ámbito social, político, y económico, entre otros.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se establece que es necesario mejorar el acceso a la educación de quienes tienen discapacidad. Además, velar por su desarrollo económico y empleo justo.

La pasarela inclusiva es una de las actividades que se realizará en Ecuador, en conmemoración de esta fecha. También se pintará un mural en donde se resaltará la inclusión de las personas con discapacidad.

En Ecuador se han reportado 470 820 personas con discapacidad, hasta septiembre del 2021. Los datos constan en la página del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).