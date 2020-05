Romo: ‘Quienes estén en desacuerdo con las medidas tendrán las garantías para que expresen, sin aglomeraciones’

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, habla de los tres años de Gobierno de Lenín Moreno, que se cumplen este domingo 24 de mayo del 2020. En entrevista con EL COMERCIO refiere a los objetivos para lo que resta del mandato, al paro de octubre último y al anuncio de protestas por las medidas económicas en medio de la pandemia por el covid-19 en Ecuador.



¿Cómo ve el Gobierno que se hayan juntado dos crisis en este tercer año de esta administración, la de octubre y la del covid-19?



En realidad, son dos crisis distintas, diferentes entre sí, la crisis de octubre fue una reacción violenta como respuesta a una decisión económica, pero también fue la reacción de un grupo político organizado que jugó a la desestabilización del Gobierno.



Esos dos factores confluyeron y nos dieron 15 días terribles para el país, en términos de tejido social, económicos, de imagen internacional, de todo punto de vista. Eso no se parece a la crisis que enfrentamos en el país y en el mundo por el tema del coronavirus.



En primer lugar, porque en la crisis de hoy no hay una reacción a una decisión del Gobierno, sino que el escenario es convulsionado y es global por un virus. Es una realidad muy dura, que se impone en todos los países y que, en este caso, el Gobierno tiene un margen de acción de respuesta a la crisis.



En este momento no enfrentamos a una realidad desconocida, que no está regulada por ninguna ley, y lo que tenemos son 70 días de aislamiento y buena parte del país no ha salido del semáforo rojo, una caída espectacular del precio del petróleo que alimenta al presupuesto del Estado, se rompieron dos oleoductos, y el escenario combina la crisis sanitaria con la crisis económica y la crisis social a puertas de un año electoral. Esa combinación es delicada. Pero creo que hay confianza de que las medidas de ajuste, de ahorro, las medidas que tiene que ver con los combustibles, son indispensables, que no hay muchos más caminos y que los recortes no se deben a la voluntad del Gobierno, sino a la caída total de la recaudación y del comercio. La recuperación será paulatina.



¿Se ha podido demostrar en los tribunales que la desestabilización de octubre fue producto de un grupo político?



Eso es lo que esperamos. Creemos que así fue, que hay varias cosas que lo demuestran, el hecho de que un grupo de legisladores hay salido corriendo a esconderse en una embajada y luego haya salido del país, me parece que es parte del reconocimiento de culpa, sumadas a sus declaraciones. pero como bien lo dice, para poder verificar que ha existido un delito, deberá ser un juez el que lo haga y eso tendrá que impulsar la Fiscalía.



¿Qué le pareció la actitud de los indígenas que anunciaron que no saldrán a protestas y que se dedicarán a cuidar a sus comunidades durante la pandemia?



Lo primero es que no es la actitud de los indígenas, sino de algunos dirigentes políticos indígenas, no podemos decir que son todos los indígenas. La mayor parte del país, indígenas, mestizos, buscan precautelar la vida y ver cómo trabajar, no está alrededor de la oportunidad política. Pero si me pregunta específicamente de las declaraciones de los dirigentes indígenas, pues creo que es una decisión responsable con la situación de salud del país.



El Gobierno lo ha dicho, parte de lo que nosotros hemos procurado es superar la crisis de octubre, esta crisis del covid-19, en democracia, respetando la división de poderes. Este ambiente de preservar la institucionalidad democrática y de procesar la crisis en democracia para nosotros es fundamental. Quienes estén en desacuerdo con las medidas tendrán las garantías para que expresen su desacuerdo como ha sido siempre, pero lo importante es que no haya aglomeraciones.



Queda un año en la gestión del Presidente Lenín Moreno. ¿Cómo será su gestión?



Este ha sido un Gobierno de transición y de verdad, de enfrentar varias verdades dolorosas para el país, como que el anterior Gobierno de manera sistemática, organizada y dirigida desde la Presidencia de la República se cometieron gravísimos actos de corrupción y de eso ya hay una sentencia en primera instancia. Esta no es una opinión política de la Ministra, sino un sentencia de primera instancia, después de que la Fiscalía lograra probar una organización delictiva cuya estructura estaba encabezada por el presidente de la República.



Hay otra dolorosa verdad, enfrentarse a la realidad de que el Ecuador no es un jaguar, sino un país endeudado de manera irresponsable y que no puede seguir viviendo en la ilusión de ser un país rico, cuando no lo es. También ha sido un periodo de enfrentarse a la realidad de muchísimas de la ficciones, de los elefantes blancos, de las refinerías que no existes, de la refinería repotenciada que produce menos antes que la repotenciación, de una agencia Aeroespacial que lo que hizo fue lanzar un dron. Era preciso sincerarse en lo político, en lo económico , en lo social y lo ético. Ese va a ser el gran legado del Presidente Moreno, así como la recuperación democrática, que no ha sido una gestión sencilla. El presidente pudo haberse convertido a este Gobierno en uno de continuidad, pero escogió la verdad, propició la independencia de funciones, lo que a veces le cuesta tensiones, pero eso es normal en democracia y sacrificó su mayoría en la Asamblea.



Han sido tres años en cuesta arriba, pero que han valido la pena. En el próximo año hay que terminar la transición: hay que llevar la democracia y la economía a buen puerto con la gran dificultad del nuevo escenario del coronavirus. El Presidente ha marcado la cancha, ha dicho que hay tres grandes objetivos: salvar la salud y la vida, salvar los empleo y reactivar la economía.



¿Qué pasa con los templos y centros comerciales?



Gracias porque su pregunta habla de dos cosas. Una es de templos y otra de centros comerciales. Son dos cosas separadas. Habrá apertura de templos, pero no se están autorizando reuniones ni eventos masivos. Lo que dice el protocolo es que cuando un cantón esté en amarillo se autorizará la apertura del templo, pero no la misa.



Me explico: El templo puede abrirse en amarillo. Abrir sus puertas a las personas que tienen una necesidad religiosa personal de ir; pueden visitar el tempo hasta por 15 minutos cada uno. No va a haber celebraciones, se van a organizar confesiones y comuniones; no masivas, sino para las personas que individualmente lo visiten.



Apenas en (semáforo) verde se podrá hacer misas con la mitad del aforo permitido, con protocolos de bioseguridad en los templos. Hay una señalización en las iglesias. Yo he tenido videoconferencia con la Conferencia Episcopal. Ellos han tenido un grupo de expertos asesorándoles.



El protocolo está extremadamente bien hecho y han conseguido donaciones de alcohol, de oxímetros, termómetros, han entrenado a personas para hacer el ingreso y han hecho una selección porque tienen personas que, por su edad, sacerdotes que por su edad, no van a poder abrir sus parroquias. Entonces, han reorganizado las parroquias para no poner a las personas que tienen riesgo de contagios. Pongo estos ejemplos solamente para decir que esto se ha tomado con extrema responsabilidad.



Las iglesias evangélicas, a los pocos días de la Conferencia Episcopal, también presentaron su protocolo. Entiendo que trabajaron juntos. Hay muchas cosas que hacen parte del mismo protocolo. Está regulado hasta el tema de los parqueaderos, entradas, etc. Y, en este caso de las iglesias evangélicas, nos hemos demorado un poco más, probablemente la autorización salga el lunes o después del COE del miércoles, porque había unas pocas cosas que corregir en los protocolos. Se hablaba de la utilización de guantes y eso se desaconseja. Eso se está revisando en el protocolo.



Pero en amarillo se autoriza la apertura del templo y que las personas puedan asistir individualmente con un máximo de 15 minutos. No están autorizadas todavía las misas.



¿Qué pasa con los centros comerciales?



Tenemos una regulación especial. Los comercios se autorizan en amarillo. Entonces, todos los comercios empiezan a funcionar en amarillo. En los comercios se permite el 30% del aforo. En el caso se los centros comerciales se necesitaba una regulación especial, porque tienen baños, patios de comidas, tienen ascensores. Entonces, no es solamente como cualquier comercio que solo se autoriza la apertura y que cuide el aforo, sino que tienen un protocolo especial que ya está autorizado para cantones con semáforo en amarillo.



El protocolo incluye el tema de manejo de desechos, la prohibición de uso de ascensores de manera general, solamente se va a permitir a personas con discapacidad.



Se hace una regulación especial para el patio de comidas. Los patios de comida se han readecuado. Es decir, físicamente se han bloqueado los espacios o se han retirado mesas y sillas para el mínimo de aforo y, a su vez, dentro de los sitios se están aplicando los protocolos para la preparación de alimentos.



Se permite para consumir en un aforo mínimo o para llevar o desde ahí entregas a domicilio; siguiendo la regla de que el comercio se abre con un porcentaje menor del aforo y con una regulación especial porque los centros comerciales implican otra actividad además del comercio.



¿Entonces los centros comerciales abrirán a partir de que entren en amarillo las ciudades?



Así es, exactamente.



En esta semana, que empieza el lunes 25 de mayo ¿cuántas ciudades van a pasar al amarillo o cuántas al verde?



Al verde solamente tenemos previsto a Aguarico. Es la única ciudad en verde. Y al amarillo creemos que serán 50 cantones en esta semana.