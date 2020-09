Ministerio de Economía quiere tratar el presupuesto para las elecciones 2021 en una mesa técnica

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Economía y Finanzas quiere conformar una mesa técnica con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para tratar el presupuesto para las elecciones de febrero del 2021.

En un comunicado con fecha de este sábado, 5 de septiembre del 2020, esa Cartera de Estado señala que envió una carta al CNE. En la misiva explica que “el presupuesto de USD 114,3 millones es 14,7% superior al utilizado en los comicios del 2017 (USD 99,6 millones) y 56% mayor en comparación al del 2019 (USD 73,5 millones)”.



El Ministerio de Economía argumenta que la pandemia por el covid-19 no solo ocasionó una afectación sanitaria sino también económica. Por ello plantea “adoptar acciones de austeridad inmediatas para garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos”.



El 27 de agosto pasado, el Pleno del CNE aprobó un presupuesto de USD 114,3 millones para organizar las elecciones generales del 2021. Esa decisión se tomó con los votos de la presidenta Diana Atamaint y de los consejeros Esthela Acero y José Cabrera. Votaron en contra Enrique Pita y Luis Verdesoto.



En el presupuesto que fue aprobado por el órgano electoral se contemplan USD 91,8 millones para la primera vuelta y USD 22,4 millones para la segunda.



El Ministerio de Economía manifiesta en su comunicado que la mesa técnica tiene como objetivo “garantizar que el proceso electoral se cumpla con normalidad y dentro de las disposiciones legales vigentes bajo una realidad económica que obliga a optimizar los recursos estatales”.



Por su parte, Atamaint señaló ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que enviará a su equipo técnico como lo ha solicitado el Ministerio de Economía.



El jueves pasado, el Pleno del CNE aprobó el reglamento para la selección de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). En la plenaria, los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto insistieron en la necesidad de que se entregue un reconocimiento monetario a quienes integrarán las mesas de votación.



Argumentaron que si no se lo hace se correría el riesgo de que los principales actores del proceso, quienes deben realizar el conteo de votos y suscribir las actas, no acudan a cumplir su tarea.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, recordó que en el prepuesto de USD 114,3 millones, aprobado la semana anterior, no se consideró el pago de USD 20 a los integrantes de las mesas. Explicó que ese rubro implicaría aumentar USD 6 millones más al monto definido.



La consejera Esthela Acero también respaldó la propuesta de Pita y Verdesoto. Finalmente, en el reglamento se incluyó un artículo que señala que “se podrá establecer la compensación económica a los MJRV que actuaron el día del sufragio, de existir la disponibilidad presupuestaria”.



Acero sugirió que el Pleno apruebe una resolución, a manera de “adendum”, para solicitar al Ministerio de Finanzas un monto adicional, para intentar pagar a quienes integrarán las mesas. Sin embargo, las autoridades electorales saben que no será una negociación fácil.



El vocal José Cabera exhortó a la Presidenta que se solicite el Ejecutivo los recursos para organizar los comicios lo más pronto posible. Reconoció que existen retrasos y criticó que se pida una “reingeniería de talento humano” en pleno proceso electoral. “Sin dinero, sin presupuesto, sin partidas, no se puede hacer ningún contrato”, cuestionó el consejero.