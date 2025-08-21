El Ministerio del Trabajo llevó a cabo la quinta Mesa de Diálogo para la Reforma a la Jubilación Patronal. La jornada se realizó el 21 de agosto de 2025 con la participación de representantes de trabajadores, empleadores y del Estado, correspondientes a Guayaquil, Samborondón y Durán, en Guayas.

Durante el encuentro, David Padilla, secretario del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, resaltó que estas mesas permiten afinar propuestas técnicas y jurídicas antes de presentar un anteproyecto a la Asamblea Nacional.

Explicación sobre el procedimiento vigente

Rocío Suntaxi, funcionaria de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público, explicó cómo funciona actualmente el cálculo de la jubilación patronal conforme al Código del Trabajo y al Acuerdo Ministerial 099.

Recordó que este beneficio aplica a trabajadores que han cumplido 25 años de servicio, continuos o discontinuos, con un mismo empleador.

Asimismo, la funcionaria señaló que la pensión se determina con base en los fondos de reserva, el 5% del promedio anual de las remuneraciones de los últimos cinco años y un coeficiente de edad contemplado en la normativa. Además, aclaró que el beneficio incluye la décima tercera y décima cuarta remuneración.

Modalidades de pago

Suntaxi detalló que existen dos formas de pago: una pensión mensual vitalicia o un fondo global. La segunda modalidad requiere un acuerdo directo entre empleador y trabajador.

Aportes técnicos del IESS

En la mesa también intervinieron técnicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Presentaron un ejemplo de cómo podría funcionar un fondo individual de tipo cesantía. Esta alternativa se analiza como parte del anteproyecto de reforma solicitado por el Ministerio del Trabajo.

Reforma planteada

La reforma planteada por el Ministerio del Trabajo apunta a que todos los trabajadores con 25 años de servicio acumulado, continuo o no, tendrán derecho a una pensión jubilar patronal. Es decir, podrán tener uno o varios empleadores. Para ello se construirá un fideicomiso.

Próximos pasos del proceso

El ciclo de mesas de diálogo concluirá con un último encuentro previsto para el 28 de agosto. Participarán representantes de Pichincha, Napo, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.

Con este evento se consolidará un resumen nacional de los aportes recibidos. Posteriormente, el documento será elevado al Consejo Nacional de Salarios antes de entregar el anteproyecto a la Asamblea Nacional.

¿Qué es la jubilación patronal?

La jubilación patronal es un derecho consagrado en el Código del Trabajo desde 1938. Para acceder a este beneficio, el trabajador debe cumplir 25 años continuos con un mismo empleador. También existe la posibilidad de una jubilación proporcional, disponible para quienes hayan trabajado al menos 20 años en la misma empresa.

Actualmente, en un contexto marcado por la alta rotación laboral, la informalidad y las nuevas formas de empleo, menos del 4 % de los trabajadores logra cumplir los años de servicio necesarios para acceder a la jubilación patronal, lo que convierte a este derecho en una meta casi inalcanzable.

