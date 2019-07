El Gobierno analiza la entrega de nuevas concesiones mineras

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras un año y medio de mantener suspendida la entrega de concesiones mineras, el Gobierno ha dado una nueva señal para promover el desarrollo de esta actividad y atraer más inversiones.

Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, mencionó días atrás a este Diario que está planificado abrir el catastro minero en el primer semestre del 2020. Este esquema contendrá información sobre las áreas donde estará permitido desarrollar la minería.



Para elaborar este nuevo mapa, el Gobierno cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), refirió Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables en una entrevista radial.



Por el momento, en este proceso se ha avanzado con la depuración del catastro en más del 80%. Queda aún pendiente preparar la documentación sobre las concesiones y desarrollar un software informático para exponer de manera controlada los contenidos.



En este nuevo mapa se hará más énfasis en el cuidado de áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. En estos sitios está prohibido el desarrollo de la minería metálica, en todas sus etapas, tras la consulta popular del 2018.



Una vez que se cuente con esta información actualizada, en el primer semestre del próximo año “probablemente” se lanzará una ronda de remate y subasta de todo lo depurado, dijo Benalcázar.



La idea es buscar inversión privada para explorar nuevas áreas mineras. Esto genera expectativa en el sector porque este tipo de licitaciones no se hace en el país desde fines del 2017, luego de que el presidente Lenín Moreno decidiera suspender la entrega de concesiones.



En el último proceso de asignación de áreas mineras que se hizo entre marzo del 2016 y diciembre del 2017 se otorgaron 275 concesiones para la exploración de minerales. Esto significó un compromiso de inversión de USD 1 300 millones, en un plazo de cuatro años.



Mientras tanto, durante el 2018 que se mantuvo cerrado el catastro minero se estima que se han perdido alrededor de USD 700 millones en inversiones, según Henry Troya, exviceministro de Minas.



Actualmente, el 7,5% del territorio nacional se encuentra concesionado para la exploración de minerales. Sin embargo, no todos los proyectos terminan en la explotación de los recursos naturales.



La media internacional que se maneja en esta industria muestra que de cada 1 333 proyectos exploratorios, apenas tres terminan siendo exitosos, porque la probabilidad de no encontrar minerales es grande. Y, en el caso de hallar potencial, se debe determinar su rentabilidad.



Debido a este escenario, Troya consideró acertado impulsar la entrega de concesiones nuevas, porque así los posibles nuevos descubrimientos de minerales podrían tomar la posta de los proyectos que actualmente se encuentran en las etapas de exploración inicial y avanzada.



“Estos proyectos se toman hasta 20 años para llegar a la fase de explotación de minerales”, indicó.



Además, en este proceso no se debería establecer condiciones ni límites del área que se concesionará, porque esto influirá directamente en las inversiones, enfatizó Santiago Yépez, especialista minero.



Yépez aseguró que en reuniones que ha mantenido el Gobierno con el sector se ha planteado la opción de abrir el catastro de manera progresiva. Sería alrededor del 1,25% anual, es decir apenas se concesionaría pequeñas áreas para la exploración de minerales.