Milton Luna deja el cargo de Ministro de Educación tras seis meses y 21 días

Milton Luna trabajará en el despacho del Ministerio de Educación hasta mañana, miércoles 26 de junio del 2019. En entrevista telefónica con este Diario confirmó que un alto funcionario de Gobierno le comunicó la decisión del Presidente de la República de aceptar su renuncia. Tiene pendiente, aseguró, una charla con Lenín Moreno.

Este lunes 24 de junio, funcionarios de la Cartera de Estado comentaron que se despidió en la reunión de la mañana. Incluso que les había pedido la renuncia y que informen sobre contrataciones y temas pendientes. Desde la semana anterior se habló de su posible salida. Y en redes sociales circularon pedidos de dirigentes de la actual Asociación de Trabajadores de la Educación UNE, dirigidos al Primer Mandatario. Solicitaban a Moreno que mantenga a Luna en su puesto.



¿Pesó en su salida su acercamiento con las cabezas de la extinta Unión Nacional de Educadores? Luna pidió no especular, "no es válido, no he tenido una conversación con el Presidente. Mal podría yo hablar sobre eso".



Luna fue nombrado ministro el 3 de diciembre del 2018, en reemplazo de Fander Falconí, quien renunció a su cargo, tras un desacuerdo por el recorte presupuestario en educación. Luna confirmó que volverá a la cátedra de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y a trabajar en el Contrato Social por la Educación. Con esta ONG, Luna, de 60 años, ha estado ligado desde el 2002.



¿Le faltó tiempo en el cargo de Ministro? Milton Luna confirma que "efectivamente me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero este es un puesto político y tengo coherencia, es la decisión del Presidente de la República. Lo respeto y ahora a mi salida, tengo palabras de agradecimiento hacia él".



El 31 de enero de este año, Luna se comprometió, en rueda de prensa, a reabrir 1 000 escuelas multigrado (unidocentes y bidocentes) cerradas en la década anterior. Y el próximo año, otras 1 000 más. También le entregó el acuerdo de reducción de carga administrativa a dirigentes de lo que fue la extinta UNE. Habló también de un nuevo modelo educativo, denominado nueva escuela.



El 30 de abril de este 2019, el Ministerio le entregó a Mariana Pallasco, el informe de la Comisión Liquidadora de la UNE. El gremio perdió su personería jurídica a través de un acuerdo ministerial de agosto del 2016.