5,7 millones faltan para cubrir programas sociales en el Patronato San José

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un déficit presupuestario en el Patronato San José (el brazo ejecutor del eje social del Municipio) colocó los programas de esta entidad bajo la lupa. Para las 10:30 de este jueves 13 de junio se ha programado una sesión del Concejo Metropolitano de Quito para abordar a profundidad la problemática.

Liliana Yunda, hermana del alcalde Jorge Yunda y presidenta de la Unidad Patronato San José, indicó que la actual administración enfrenta un déficit heredado de USD 5 773 509,14. Ese dinero es necesario para cubrir el período fiscal 2019 en aspectos como renovación de convenios con varios centros de atención infantil, de servicios básicos, alimentación, personal especializado, movilización de brigadas profesionales, entre otros.



Verónica Benavídez, directora técnica del Patronato, explica que el déficit fue ratificado cuando la actual administración asumió sus funciones.



El presupuesto del Patronato para este año es prorrogado. Son recursos aprobados por la Municipalidad del ejercicio fiscal 2018, es decir, se debía garantizar los fondos para el período actual hasta diciembre de 2019, pero eso no ocurrió, según Benavídez.



La administración anterior dejó a la actual sin el presupuesto necesario para cubrir el sostenimiento de los programas de inversión social, lo que pondría en riesgo la atención que reciben los grupos en situación de vulnerabilidad, indicó Benavídez.



El Patronato ejecuta 13 proyectos de inversión social. El que más beneficiarios tiene es el de 60 y Piquito, con 42 794 usuarios. Pero el de los Guagua Centros (12 500 niños) es el que más presupuesto se lleva: 60%. El 30% va dirigido al talento humano y el resto se distribuye a otros programas y al pago de servicios para el funcionamiento de la unidad.



El área más afectada por el déficit es la que tiene que ver con los Guaguas Centros (ver gráfico). Hacen falta cerca de USD 4,6 millones para cubrir los convenios que tiene el programa y la alimentación en los 200 centros operativos.

Cada uno acoge a 40 niños. Allí los pequeños reciben estimulación, cuatro momentos de alimentación al día y cuidados con personal capacitado.



Daniela Martínez deja todos los días a su hija de tres años en el Guagua Centro de la Kennedy. Si el lugar no existiese, ella no podría trabajar. Su hermana retira a su niña y la lleva a casa hasta que la madre regrese.



En el centro su hija aprendió a dejar el pañal y actualmente es más activa. Asegura que ya sabe los colores, los números y cada día es más inteligente. Otra de las ventajas, dice, es que le dan de comer alimentos nutritivos y ella no paga ni un centavo.



40 niños provenientes de Toctiuco, La Libertad y San Roque asisten diariamente al Guagua Centro ubicado en la calle Chimborazo y 24 de Mayo, en el Centro Histórico. 20 son de 1 y 2 años. La edad del resto oscila entre 2 y 3.



El 75% de los chicos proviene de familias indígenas, conformadas por vendedores ambulantes que llegan a la capital para trabajar desde otras provincias. También se apoya a los hijos de personas privadas de la libertad y trabajadoras sexuales. Alexandra Cabadiana, directora del Guagua Centro, asegura que la inversión mensual por cada pequeño es de USD 162,50.



Las 4 educadoras se desempeñan bajo los estándares del Ministerio de Educación.

​

Para mantener los programas, la actual administración del Patronato dice haber empezado a tomar medidas. La unidad solicitó el fondo de inversión Quito Solidario mediante convenio de asignación. Además, pidió la devolución del Impuesto al Valor Agregado por el monto de USD

1 608,583 al Ministerio de Economía y Finanzas. Y está realizando convenios con instituciones públicas y privadas.



La anterior administración, presidida por María Fernanda Pacheco, indicó que la información del presupuesto es pública y que no quiere entrar en discusiones politiqueras. Aclaró que les dejó el 70% del presupuesto por ejecutar.



Para el analista económico Milton Roca, el destinar un monto elevado para el área social de una administración es un acierto siempre y cuando el manejo sea transparente y se presente a la Alcaldía un reporte periódico de las finanzas, tal como debe hacerlo cada área. Sin embargo, en época de recesión, deben hacerse recortes. Las cifras evidencian un aumento en el presupuesto al Patronato. En el 2014, fue de USD 8,5 millones y este año, de USD 23,9 millones.



El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión de Presupuesto, indica que al revisar los informes del Patronato se notó falta de reportes, por lo que generaron alertas a la Alcaldía. Pide que se conforme una comisión interdisciplinaria para analizar esos problemas. Asegura además que no se suspenderá ese servicio, sino que se identificará los puntos débiles y se pondrá los correctivos del caso.