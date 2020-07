Militares retienen a siete sospechosos que intentaron asaltar un bus en Guayaquil y la Policía los dejó en libertad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El hecho se registró la noche del lunes, 20 de julio del 2020. Siete hombres fueron retenidos por personal militar de la Escuela de Infantería Aérea de Guayaquil.

Los uniformados interceptaron a los sospechosos cuando intentaban asaltar a los pasajeros de un bus que recorría la ruta Guayaquil-Durán.



Según relatos de los militares, el chofer de la unidad de transporte, al percatarse de las amenazas, dirigió el vehículo a la garita militar y pidió ayuda.



En ese momento, los uniformados sometieron a los desconocidos y los colocaron en el piso boca abajo. Luego llamaron a la Policía y un patrullero con cuatro agentes a bordo llegó al lugar.



EL COMERCIO tuvo acceso al parte policial del caso y allí se indica que al final los siete sospechosos fueron liberados por falta de pruebas.

En el documento, los policías dicen que al llegar al sitio no encontraron afectados ni armas.



“A nuestra llegada ya no se encontraba el bus en el sitio por lo que (…) no nos indicaron el nombre de los afectados del presunto intento de robo, por lo que con dicha versión procedimos a realizarle un registro corporal no encontrando ninguna evidencia, únicamente documentos personales”.



En el informe policial también se añade que los sospechosos fueron trasladados a la UPC para “salvaguardar su integridad en razón de que personal de la FAE (Fuerza Aérea) tenía intenciones de agredir a dichos ciudadanos”.



En la UPC, los agentes corroboraron las identidades de los sospechosos y descubrieron que tres de los siete eran menores de edad. A todos les tomaron fotografías y registraron los datos de sus domicilios.

Al final, en el parte se detalla que “hasta finalizar el procedimiento no se acercó ningún denunciante para reconocer a los ciudadanos, razón por la cual al no existir ningún indicio de responsabilidad para ponerlos a ordenes de la autoridad competente se les procedió a retirar del lugar no sin antes darle las respectivas recomendaciones”.



Los militares que participaron en este hecho indicaron que los sospechosos sí portaban cuchillos, pero que las armas no fueron registradas por los policías.



Este Diario intentó comunicarse con el jefe Policial de la Zona 8, Víctor Araus, para conocer qué ocurrió, pero no tuvo respuesta.



En Ecuavisa, el oficial resaltó el accionar del chofer del bus. Dijo que la institución le realizará un reconocimiento. Luego indicó que los siete sospechosos están detenidos y que forman parte de una “importante organización delictiva dedicada al robo de personas en unidades de transporte”.



Este Diario constató que ninguno de los siete sospechosos fue procesado por el intento de robo. Sus nombres no aparecen en el sistema de la Función Judicial. Los policías que actuaron en este caso también confirmaron que los siete ciudadanos no fueron procesados.