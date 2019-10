47 militares permanecen retenidos por manifestantes en Alausí

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de oficiales y voluntarios de la Brigada Blindada Galápagos permanecen retenidos en Nizag, una comunidad situada a 40 minutos de Alausí, en el sur de Chimborazo. Según un comunicado de esa entidad, los manifestantes esperan la llegada de la gobernadora para liberar a los militares.

La madrugada de este 5 de octubre del 2019, los militares se movilizaban hasta el sector de Zhud en un convoy que pretendía reforzar la seguridad en la carretera Panamericana Sur cuando fueron detenidos por los comuneros. Esa carretera está cerrada al tránsito vehicular en cinco puntos al menos cinco puntos.



El vehículo fue retenido y los militares permanecen en el interior de un centro comunitario. Autoridades de la Brigada Galápagos aún no se han pronunciado sobre el rescate.



Esta mañana Carlos Tagua, presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo informó que la gente de la comunidad está en actitud pacífica y que los militares no están retenidos por la fuerza. “Ellos están acompañando a la gente, no están secuestrados”, dijo Tagua.