Militares realizan el control del primer filtro de la Penitenciaria del Litoral

Unos 20 militares estuvieron en el principal punto de ingreso de la Penitenciaría del Litoral, en el noroeste de Guayaquil. Su presencia se da en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 754, mediante el cual se dispuso que las FF.AA. realicen el control de armas en el primer filtro, en las vías de acceso, en el perímetro externo en coordinación con la Policía Nacional y en las zonas de influencia.

Ellos cercaron parte del acceso de las visitas. Sin embargo, no se permitió el ingreso de familiares. Continúan canceladas y eso generó la aglomeración de personas en el exterior. “Queremos visitas”, gritaban los ciudadanos en reiteradas ocasiones pasadas las 10:00 de este lunes 3 de junio del 2019.



El teniente de Fragata e Infantería de la Armada, Guillermo Ortega, explicó que la acción militar era en procedimiento del primer filtro de seguridad en coordinación con la Policía. Los controles que están realizando son de revisión del personal civil, militar, policial, guías penitenciarios, controles de armas y vehículos que entran y salen del centro carcelario.



“Estamos realizando un control estricto de todo el personal que ingresa como son personal que labora dentro de la Penitenciaría, personal de guías penitenciarios, tienen que portar sus credenciales”.



Ortega confirmó que por el momento los familiares no están ingresando los visitantes. “Durante las 24 horas del día estaremos alrededor de 15 a 20 personas”.

La Policía Montada custodia los exteriores de la Penitenciaría con el fin de evitar disturbios. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Mientras, la Policía Nacional también estuvo en el exterior con alrededor de otros 20 policías a pie y otros 5 policías montados. Los ciudadanos criticaron que hasta las 12:00 no haya habido información de ningún tipo por la suspensión de las visitas.



La abogada Mary Orobio afirmó que este lunes tenía previsto conversar con algunos de sus clientes y estaba autorizada para hacerlo entre las 09:00 y 12:00, pero no pudo hacerlo.



“Esto nos perjudica, retarda el trámite que uno va a hacer. Yo venía temprano porque en la tarde tengo audiencias. Solo dicen que los altos directivos están en reuniones, pero nadie nos da un dato preciso”, criticó.



Otra madre de familia, Lucía N., cuestionó que a la gente no les permitan al menos obtener información sobre sus allegados. “Desde el día del incidente no hemos tenido datos de mi hijo, es angustioso estar así”.



Las Fuerzas Armadas habían comunicado el pasado 30 de mayo que estaban planificando el control de armas en las puertas de ingreso a las cárceles o denominado primer filtro. Esto surgió luego de que ese mismo día se registrarán enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral que ocasionaron seis muertos.