Miami quita la prueba de residencia como requisito para recibir la vacuna contra el covid-19

Miami ha quitado de la lista de requisitos para recibir la vacuna contra el covid-19 la prueba de residencia, que hasta hace poco era una de las principales trabas para que personas que no viven en la ciudad reciban la inmunización.

"La prueba de residencia no es un requisito para recibir la vacuna en Florida, pero los individuos deben proveer una identificación con fotografía", asegura la página web de la administración de Miami Dade.



Entre los documentos que se pueden presentar están una licencia de conducir de Florida, una tarjeta de identificación del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos, pasaporte, ID consular, ID de empleo, ID de trabajadores agrícolas o de enfermería, tarjeta de débito o crédito, identificación militar, identificación estudiantil, identificación de centros de retiro, identificación de asociación de barrios, identificación de asistencia pública, entre otros.



La decisión en algunas localidades de Florida se tomó después de que los locales de vacunación alrededor del estado comenzaran a tener menor afluencia de personas interesadas en vacunarse, informa el Miami Herald.



EE.UU. recomienda que los vacunados dejen de llevar mascarilla al aire libre



Las autoridades sanitarias de Estados Unidos concluyeron este martes que los habitantes del país que estén completamente vacunados pueden prescindir de la mascarilla cuando estén al aire libre, excepto cuando haya grandes multitudes.



El cambio en las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés), que no son obligatorias sino meras recomendaciones, es consecuencia del rápido ritmo de vacunación en el país, con el 37% de la población adulta ya completamente inmunizada.



"A partir de hoy, si estás completamente vacunado y estás al aire libre, sin estar rodeado de una gran multitud, ya no tienes que llevar mascarilla", dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, en un discurso en la Casa Blanca.



Biden describió la recomendación anunciada por los CDC como una señal de los "avances increíbles" que ha hecho Estados Unidos en los cuatro meses que lleva la campaña de vacunación contra la covid-19.



Confió, además, en que ayude a convencer a quienes todavía tienen dudas de ponerse la vacuna, un grupo que abarca hasta al 40% de la población del país, según una encuesta del domingo de la cadena CBS News.



"Las vacunas sirven para salvar tu vida y la de los que te rodean, pero también nos ayudan a volver a la normalidad", recalcó Biden, quien opinó que el anuncio de los CDC es una "gran razón" para superar el escepticismo contra la inmunización.



La nueva recomendación se refiere a aquellos estadounidenses que ya han recibido todas las dosis necesarias de las vacunas contra la covid-19 y han esperado el tiempo suficiente para que hagan efecto, es decir, dos semanas después del último pinchazo.