Nuevo Gobierno mexicano creará comisión de la verdad para investigar el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el 1 de diciembre, creará una comisión de la verdad para investigar el caso de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en la ciudad de Iguala, confirmó este miércoles 26 de septiembre del 2018 un miembro de su equipo.

"Por supuesto que la Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala va para adelante", dijo Alejandro Encinas, futuro viceministro del Interior, que estará al frente de ese organismo prometido por López Obrador durante su campaña.



Al cumplirse cuatro años de la desaparición de los jóvenes de la escuela rural de formación docente de Ayotzinapa en el sur de México, López Obrador se reunirá este miércoles con familiares de los estudiantes en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital mexicana.



Los estudiantes desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 después de ser perseguidos y detenidos por policías municipales, que los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.



Se desconoce qué pasó después con ellos, ya que la versión de la Fiscalía de que fueron asesinados e incinerados en un basurero, presentada en su momento como la "verdad histórica", fue refutada por peritos independientes, que la consideran carente de sustento científico a partir de sus propias investigaciones.



Encinas dijo que hay líneas de investigación que la Fiscalía no tomó en cuenta y que la comisión de la verdad se encargará de hacerlo, más allá de que la Justicia ratifique finalmente o no el fallo de un tribunal que ordenó instituirla.



La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México expresó hoy en un comunicado que el caso Ayotzinapa "es un símbolo de las desapariciones en México que aguarda ser resuelto".



"La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios del 2015 por la Procuraduría General de la República como la 'verdad histórica'. La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible", señaló en un comunicado.



"El caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no solo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto", expresó el representante del alto comisionado, Jan Jarab.



Por este caso hay 119 personas detenidas, 69 de ellas por secuestro -ninguna sentenciada- y las restantes por otros delitos, como portación de armas y delincuencia organizada.



Ninguna persona enfrenta cargos por desaparición forzada, pese a la participación de policías, y dos de los acusados fueron puestos en libertad por evidencias de tortura. El fiscal especial del caso Iguala, Alberto Higuera Bernal, defendió hoy las investigaciones, contenidas en 620 tomos, en lo que es "quizás la averiguación previa más amplia en la historia de la Procuración de Justicia en México". Según afirmó, nunca hubo presiones ni intentos de ocultar la verdad y todas las hipótesis fueron consideradas.