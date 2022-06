¿Qué es el mes del Orgullo Lgbtiq+? Esto significa cada letra

El término Lgbtiq+ está formado por las primeras letras de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual y queer. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

Yadira Trujillo (I)

Junio es sinónimo de libertad y de exigencia de participación en la vida, social, económica, política, laboral, cultural, etc., de las personas Lgbtiq+. Este se reconoce como el mes del Orgullo y el día preciso de la conmemoración será el martes 28, aunque las actividades y campañas ya se difunden desde el primer día del mes.

La fecha tuvo su origen el 28 de junio de 1969, cuando la policía estadounidense allanó el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village, en Nueva York. Los agentes intentaron arrestar a las personas que estaban en el lugar, pero ellos se resistieron y generaron una revuelta que terminó en disturbios que duraron tres días. La población gay de Nueva York estaba harta de sufrir acoso durante años por parte de las autoridades, relató CNN en español.

El levantamiento dio inicio a un movimiento que luchaba por los derechos de los homosexuales. Según el medio estadounidense, con el hecho se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay, los cuales siguieron el modelo del movimiento por los derechos civiles y el movimiento por los derechos de las mujeres. “Los miembros realizaron protestas, se reunieron con líderes políticos e interrumpieron reuniones públicas para responsabilizar a esos líderes. Un año después de los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país”.

¿Qué significa cada letra del Orgullo?

El término Lgbtiq+ está formado por las primeras letras de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual y queer. En la palabra transgénero están incluidas las personas transexuales y travestis, es decir, aquellas que tienen una identidad o expresión de género que difiere del sexo que se les asignó al nacer. Mientras, intersexual se refiere a las personas que nacieron con órganos genitales tanto masculinos como femeninos.

Activistas señalan que el término ha cambiado desde la década de los 90 para incluir a toda la población sexogénero diversa. Édgar Vega Suriaga, docente e investigador de género, indica que el término inicial fue Glbti. El paso a Lgbti supone la presencia de la lucha feminista de las mujeres lesbianas, dice.

La letra para definir a la población queer también fue agregada en los últimos años. ¿Quiénes son? Estrella Núñez, psicóloga de población Lgbtiq+, explica que una persona queer puede estar dentro de las personas no binarias como identidad de género. Estas son las que no se perciben completamente en relación con lo masculino o lo femenino. También puede ser una posición política que engloba a las personas que no son heterosexuales, explica Núñez. “Como si fuera un paraguas que incluye a todas las personas con identidad de género y orientación sexual disidente”.

Al final del término del mes del Orgullo se encuentra el símbolo +, que se coloca para incluir a todas las personas que no se sienten representadas en las letras anteriores.