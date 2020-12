Médicos esperan un aumento de casos en las próximas dos semanas

El número de pacientes con covid-19 ingresados a sanatorios no ha variado en Quito. Las áreas de terapia intensiva se mantienen en niveles máximos; frente a hospitalización en donde menos del 50% de camas está libre. Sin embargo -dicen médicos consultados- aún hay temor a un repunte debido a los feriados.

Hasta el lunes 7 de diciembre del 2020, Quito, en donde se vivieron tres días de asueto, concentraba el mayor número de infectados. Hubo 65 368 confirmados con pruebas PCR. El total nacional alcanzó a 198 244, según el Ministerio de Salud Pública.



“La situación en la capital no ha cambiado; las unidades de cuidados intensivos (UCI) siguen llenas”, explica el neumólogo Eduardo Castro. Labora en el Hospital Eugenio Espejo, en donde se atienden pacientes con y sin el virus.



El galeno señala que en los próximos días se espera un aumento de diagnósticos, debido a la alta movilidad de la ciudadanía en estas fechas festivas.



El Ministerio, en el anexo explicativo del 6 de diciembre, señaló que en el país “aún seguimos en transmisión comunitaria”, debido a las aglomeraciones e incivilidades (falta de disciplina para cumplir medidas de bioseguridad). Estas contribuyen al alza de casos.



La Cartera mantiene la alerta de que la mayoría de los nuevos brotes pueden atribuirse a la transmisión silenciosa.



Es una combinación de la etapa presintomática (antes del aparecimiento de sintomatología) y de las infecciones asintomáticas (tienen el virus, pero no presentan malestar).



En consecuencia -anotó- la ciudadanía debe mantener las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, distanciamiento social (no acudir a reuniones familiares ni de amigos) y uso de mascarillas.



Para Carlos Nieto, internista del Hospital Metropolitano, estas recomendaciones son vitales para frenar el avance del virus. En esta casa de salud se registra el 40% de la ocupación de camas en hospitalización. Es decir, siete de las 17 estaban ocupadas. Mientras que las seis de UCI están llenas.



En la Clínica Internacional hay más disponibilidad de sitios en terapia intensiva. Cuatro de las ocho están ocupadas, aunque “todavía tenemos requerimientos de muchos pacientes con covid-19”, dice el intensivista Estuardo Salgado.



En el área de emergencia -señala- no se ha registrado un aumento en las últimas semanas.

Ellos concuerdan en que en dos semanas se verá un alza de infectados, producto del feriado. “Debemos esperar entre 14 y 21 días. Contamos con que las personas hayan cumplido con las medidas de protección”.