Mario Godoy aseguró que Aquiles Alvarez busca frenar su audiencia en el caso Triple A

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aseguró que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, estaría intentando impedir la instalación de la audiencia en su contra dentro del denominado caso Triple A.

Según Godoy, el objetivo sería retrasar el proceso penal en el que Alvarez es investigado junto con otras 21 personas naturales y jurídicas por el presunto delito de comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo.

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Comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea Nacional

Godoy hizo estas declaraciones durante su intervención en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, realizada el lunes 5 de enero de 2025.

Allí defendió su actuación y afirmó que las críticas en su contra responden a intereses políticos que buscan incidir en el sistema judicial.

En ese contexto, señaló directamente a sectores vinculados a la Revolución Ciudadana y al Movimiento CREO. Les acusó de intentar “tomarse la justicia” para garantizar impunidad en casos de alto perfil.

Advertencias por presiones a un juez

El titular de la Judicatura fue convocado al Parlamento tras las alertas emitidas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció amenazas y presiones mientras conocía un proceso por lavado de activos.

En ese caso se dictó una sentencia de 10 años de prisión contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

Godoy sostuvo que estos episodios no son aislados y que existe un patrón orientado a interferir en decisiones judiciales sensibles.

“Buscan impunidad”, afirma Godoy

“El alcalde de Guayaquil quiere evitar a toda costa que se instale su audiencia. No quieren dar la cara ni someterse a la justicia”, manifestó Godoy, quien insistió en que detrás de estas acciones existe una estrategia para obtener impunidad.

Además, cuestionó por qué los ataques en su contra comenzaron, según dijo, el 22 de diciembre de 2025.

A su criterio, la razón estaría relacionada con audiencias y procesos de alto impacto, como el caso Triple A, el proceso contra la general Tannya Varela, el caso Sinohydro y la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.

El rol de un presunto intermediario

Durante su intervención, Godoy reveló que un supuesto “mensajero” vinculado al entorno de Aquiles Alvarez habría contactado a uno de sus asesores el 20 de diciembre, con mensajes que ya constan en una denuncia penal.

De acuerdo con su relato, el intermediario habría planteado la posibilidad de bajar la tensión política si la audiencia del alcalde se postergaba hasta mayo.

Para Godoy, ese mensaje evidenciaría un intento directo de interferir en la administración de justicia.

Señalamientos a exfuncionarios del Gobierno anterior

Godoy también mencionó presuntos vínculos del intermediario con exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso, señalando que el exmandatario tendría explicaciones pendientes.

En ese contexto, aludió al caso de la excomandante general Tannya Varela y a nombres como Danilo Carrera y Rubén Cherres, así como a Dritan Gjika, señalado como cabecilla de una red criminal internacional, lo que generó protestas de legisladores de la bancada correísta.

Denuncia presentada en Fiscalía

Antes de concluir su comparecencia —que se extendió por una hora y quince minutos— Godoy informó que toda la información conocida fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, advirtió que existe un entramado cuyo fin sería controlar la justicia y responsabilizó a Aquiles Alvarez y a la bancada del correísmo por cualquier riesgo que pueda enfrentar él o su familia.