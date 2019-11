Marcela Aguiñaga: 'Los que más tienen deben pagar más impuestos'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Marcela Aguiñaga, bloque Revolución Ciudadana.



¿El bloque de la Revolución Ciudadana (RC) ha contribuido para cercar política y económicamente al Gobierno?

Jamás. Nuestro bloque siempre ha sido coherente con sus principios y con lo que le ofrecimos al pueblo ecuatoriano.



¿Cómo se explica la votación de su bloque, el PSC y otros para el archivo la Ley de Crecimiento Económico?



Básicamente, en torno al proyecto económico era evidente que varias fuerzas políticas teníamos que coincidir en la posibilidad de archivar, en virtud de que era lesivo a los intereses del pueblo ecuatoriano, por lo tanto, en una discusión amplia, transparente, se dieron algunos pronunciamientos a través de ruedas de prensa, hicimos acuerdos puntuales y eso llevó a que obtengamos los 70 votos para negar y archivar el proyecto.



¿Se ha conformado una nueva mayoría en la Asamblea?



No, en lo absoluto.



¿Hay un escenario que podría poner en riesgo la dolarización, tomando en cuenta el déficit fiscal?



El que va a tener que ser responsable y responderle al pueblo ecuatoriano por el debilitamiento de la dolarización es el propio Gobierno Nacional ante la toma equivocada de decisiones en materia económica y por una errática política que ha permitido llevarnos hasta este escenario que tenemos ahora mismo.



¿Cuál es la propuesta de ustedes para salir de la crisis?



Nosotros ya hemos dicho con claridad: que haya un mayor número de contribuyentes, que paguen más impuestos los que más tienen, que creemos que hay que revisar por qué la baja de la producción petrolera en forma importante en el Ecuador, a qué se debe, por qué las operadoras petroleras no están invirtiendo en el país y, por supuesto, esto lleve a priorizar la inversión en educación, salud y seguridad.



¿Cuál es su postura sobre el nuevo proyecto que se enfoca en lo tributario?



Nuestra bancada lo está analizando para tener una posición en firme. Creemos que es positivo llevar a reducción de multas, intereses y recargos a créditos estudiantiles. Es importante poner progresivamente algunos impuestos a las fundas plásticas. Pero creemos también que hay algunos reparos en temas de telecomunicaciones, rebajar el IVA en el caso del papel periódico. Solicitaremos que se dé la posibilidad bien sea por temas o artículo por artículo.



¿Cómo contribuyen a la gobernabilidad?



Nosotros hemos sido coherentes con el plan de Gobierno que ganó en las urnas. Lamentablemente el Gobierno Nacional y la bancada de Alianza País, del oficialismo, no fue en la misma vía sino por la del candidato perdedor.



¿La postura de la RC va en la línea de la Conaie en estos momentos?



Creo que tenemos algunas coincidencias, no sabría decir en términos generales si con la Conaie, con algunos dirigentes indígenas sí hemos tenido algunas coincidencias y eso es lo que debe quedar claro.