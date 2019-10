En Manabí el servicio de transporte es irregular

LEA TAMBIÉN

Las paralizaciones de transportistas continúan en Manabí este 7 de octubre del 2019. Entre las 09:00 y 13:00 de hoy se lograron habilitar los accesos viales hacia Rocafuerte y Portoviejo.

Mientras en la vía Portoviejo - Manta se registraron disturbios debido a que se intentó cerrar la carretera; la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron para evitar que la inhabilitaran. Los manifestantes señalaron que se utilizaron gases lacrimógenos.



Según Portovial, hay aglomeración de taxistas en las vías Portoviejo – Manta, el redondel Los Cerezos, la Universidad San Gregorio. Mientras que las vías Portoviejo – Calderón está cerrada al igual la vía Santa Ana, en el sector Colón, y la vía Los Arenales – Crucita.



En el centro de Portoviejo también se registra el cierre de varios accesos viales como la avenida Pedro Gual y la calle 20 de Julio y el puente Velasco Ibarra. El Municipio de Portoviejo también informó que la terminal terrestre no funciona.



Sin embargo, las entidades públicas y municipales sí abrieron sus oficinas este 7 de octubre. Los locales comerciales también abrieron sus puertas, aunque se evidencia poca concurrencia de comerciantes en las calles Alajuela.



En Manta, el gremio del taxismo y algunas cooperativas de transporte urbano tampoco prestaron el servicio hoy. Desde las 13:00, estos gremios se reunieron con las autoridades locales y provinciales.



El alcalde Agustín Intriago señaló durante una rueda de prensa que el informe del estudio técnico para el alza de pasajes ya está listo, pero no se ha llegado a un acuerdo con los taxistas. Por eso se instaló una mesa de trabajo para llegar a un consenso entre los representantes de los transportistas, ciudadanos y las autoridades.



En esta ciudad el paro de transportistas continúa, hasta que no se llegue a un acuerdo sobre el alza de pasajes. Mientras concluye la reunión, los taxis están estacionados en las vías principales y son custodiados por militares y policías para evitar el cierre de las carreteras.



En la mañana, varias agrupaciones sociales y transportistas realizaron un plantón en la Plaza Cívica de Manta.

En Chone, en cambio, las vías están habilitadas, pero los taxistas y dos cooperativas de transporte urbano no han trabajado. El sector anunció una protesta pacífica hoy 7 de octubre del 2019, a las 15:00.



El Municipio de Chone también trabaja en el análisis técnico del alza de pasajes.